Авариен ремонт остави кв. „Света гора“ без вода

Публикувана на: 21.06.2018г. 206 прегледа

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 21 юни 2018 г. (четвъртък) до 16:00 часа ще бъде спряно водоподаването за кв. „Света гора“ и следните улици: „Христо Иванов Войводата“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Цани Гинчев“, ул. „Гоце Делчев“, ул.“Михаил Кефалов“, ул. „Шейново“, части от ул. „Максим Райкович“ и ул. „Читалищна“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.