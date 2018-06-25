Спипаха психично болен, откраднал лека кола

Публикувана на: 25.06.2018г. 259 прегледа

Служители на полицейското управление в Г. Оряховица установиха психично болен мъж, отнел противозаконно лек автомобил. Сигнал за случая е получен в събота в 7,30 ч. По данни на тъжителя лек автомобил „Ауди“, оставен отключен и с поставен ключ в таблото, е бил противозаконно отнет от ул. „Иван Александър“ в железничарския град. Два часа по-късно автомобилът е бил установен пред жилищен блок в града, заключен и без липси. В хода на разследването е установено, че возилото е било противозаконно отнето от 26-годишен мъж от Г. Оряховица, известен на полицията, страдащ от психично заболяване.