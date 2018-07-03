Заловиха пиян шофьор без книжка, карал кола без регистрационни табели

Публикувана на: 03.07.2018г. 331 прегледа

Неправоспособен водач, с нерегистриран автомобил, употребил алкохол е установен в с. Асеново. Вчера в 15,00 ч. е извършена проверка на лек автомобил «Мерцедес», без регистрационен номер, управляван от неправоспособния Б. М. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,20 промила. Б. М. е отказал кръвна проба. По случая е образувано бързо производство.