Търновският фотограф Генчо Петков с четири награди от конкурс в Пловдив

Публикувана на: 04.07.2018г. 271 прегледа

ЗЛАТЕН МЕДАЛ В РАЗДЕЛА „ПОРТРЕТ И ТЯЛО“, ПЛАКЕТ ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ БЪЛГАРСКИ ФОТОГРАФ И ДВЕТЕ НАГРАДИ НА ЖУРИТО СПЕЧЕЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОТОСАЛОН В ПЛОВДИВ ГЕНЧО ПЕТКОВ. Великотърновският фотограф се е състезавал с повече от 350 автори от 50 държави. Фотосите, подадени за конкурса, са били близо 4500. До финала са стигнали малко по-малко от 1000 снимки, от които журито е отличило 100.

Това е поредното признание за търновеца, който миналата година грабна голямата награда от Международния фотографския конкурс Voubs International Photography Awards. Генчо Петков е от Велико Търново. Преподавател е по дигитална фотография във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, артист на Световната федерация за фотографско изкуство (AFIAP) и съосновател на Асоциацията на рекламните фотографи в България. Негови творби са представяни в над 20 държави, между които Германия, Франция, Швейцария, Италия, САЩ, Мексико, Индия, Китай и Ливан.