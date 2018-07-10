Индийски младеж бели кокосови орехи със зъби

Публикувана на: 10.07.2018г. 162 прегледа

Индийски младеж си спечели прозвището „Кокосовото момче“, защото може да бели кокосови орехи със зъби, съобщи ЮПИ. Аджай Сингх Сисодия от Хапур в щата Утар Прадеш се е вдъхновил да развие това умение, когато като малък видял подобен номер в шоу за таланти по телевизията. Сега той е толкова умел, че може да обели и изпие течността на шест кокосови ореха само за минута.

Съседите често викат Аджай Сингх да бели кокосови орехи, когато им трябва голям брой за фестивали или ритуали, разказа баща му.

ИЗТОЧНИК: БТА