ТРЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „С ПРЕМЯНА НА МЕГДАНА“ СЕЛО РЕСЕН
ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874” С.РЕСЕН И КЛУБ ЗА ХОРА И НАРОДНИ ТАНЦИ „РЕСЕНСКИ ЯПРАК” В ПАРТНЬОРСТВО С КМЕТСТВО РЕСЕН И ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОРГАНИЗИРАТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ С ПРЕМЯНА НА МЕГДАНА” НА 21.07.2018г. / СЪБОТА / ОТ 17:00ч. НА ОТКРИТО ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО.
ТОЙ НЕ Е С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР. ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ЛЮБИТЕЛИ, САМОДЕЙЦИ И ПОЧИТАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ. ЩЕ ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ДВА ЕТАПА:
– ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТЕНТИЧНО ХОРО, ХАРАКТЕРНО ЗА ЕТНОГРАФСКАТА ОБЛАСТ НА КЛУБА-УЧАСТНИК;
– ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР – ХОРЕОГРАФСКА РАЗРАБОТКА НА ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ХОРА ОТ ЕДНА ЕТНОГРАФСКА ОБЛАСТ
ТАЗИ ГОДИНА.
АКЦЕНТ НА ФЕСТИВАЛА ТАЗИ ГОДИНА Е МИС И МИСТЪР „ФЕСТИВАЛ”,КЪДЕТО УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА Е ТАНЦ, ПЕСЕН, МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР, ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАРОДНА НОСИЯ И ДР. НОСИТЕЛИТЕ НА ТИТЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПЛАКЕТ И ГРАМОТА.
ЗА УЧАСТНИЦИТЕ СА ПОДГОТВЕНИ:
– НАГРАДА НА КМЕТА НА С. РЕСЕН – ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, ТАНЦУВАЛИ С НАЙ-ГОЛЯМО НАСТРОЕНИЕ.
– НАГРАДА НА НЧ „НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874” С. РЕСЕН – ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ С НАЙ-АРТИСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
– НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА – ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НАЙ- БУРНО АПЛОДИРАНИ ОТ ПУБЛИКАТА.
ФЕСТИВАЛЪТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ С ХОРОТЕКА И ПРИЯТЕЛСКА ВЕЧЕР „ПОД ЗВЕЗДИТЕ В РЕСЕН”.