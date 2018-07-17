ОБЯВИ – 17 ЮЛИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 17.07.2018г. 288 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ:

062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВА апартаменти и мезонет, идеален център, 0899 707 072. 21-21

ДВУСТАЕН, южен, в центъра, 0883 474 205. 120-13

ТРИСТАЕН, жк „Картала“, 44 500 Е, 0883 474 205. 120-13

ДВУЕТАЖНА къща, център, с панорама, 75 000 лв., 0883 474 205. 120-13

ТРИСТАЕН, Нова болница, 38 000 Е, 0883 474 205. 120-13

ЕТАЖ от къща, кв. „Асенов“ 2, – 62 000 лв., 0883 474 205. 120-13

СПАЛНЯ (хол) кухня, междинен етаж, „Триъгълника“, 0886 656 062. 120-13

ДВУСТАЕН на бул. „Никола Габровски”, тухла, 0886 656 062. 120-13

ТРИСТАЕН до „Лидл“, обзаведен, междинен етаж, юг/север, 0886 656 062. 120-13

НОВ, тристаен, юг, четвърти етаж, 112 кв. м, акт 16, 0885 838 000. 120-13

ДВУСТАЕН, изключително качествено строителство, 30 000 Е, 0883 445 705. 120-13

ПАНОРАМЕН парцел, с. Малки чифлик, 2200 кв. м, 0885 838 000. 120-13

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-13

ГАРСОНИЕРА, отремонтирана, южна, „Бузлуджа”, 51 000 лева, 0887 648 269. 120-13

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-13

ПРОМИШЛЕНО помещение в кв. „Чолаковци“, 125 кв. м, 50 000 лв., 0887 648 269. 120-13

ТРИСТАЕН панел, за ремонт, кв. „Чолаковци“, 53 000 лв., 0887 648 269. 120-13

ОТРЕМОНТИРАНО жилище в близост до пазара, с гараж, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-13

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-13

ДВУСТАЕН, тухлен, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-13

ТРИСТАЕН, нов, 50 000 Е, 0895 269 196. 120-13

ДВУСТАЕН, Нова болница, 33 000 Е, 0895 269 196. 120-13

КЪЩА в Поликраище, 49 000 лв., 0878 403 704. 120-13

ПАРЦЕЛ в Първомайци, 1340 кв. м, 13 000 лв., 0878 403 704. 120-13

ПАРЦЕЛ в с. Драганово, 0878 403 704. 120-13

КЪЩА в с. Обединение, 6000 лв., 0878 403 704. 120-13

ТРИСТАЕН апартамент в гр. Горна Оряховица – 0878 403 704. 120-13

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0878 403 704. 120-13

2,8 ДКА парцел в с. Яковци до яз. „Йовковци“, 0879 548 092. 20-10

ГАРАЖ, ул. „Иван Хаджидимитров“ 4, 20 кв. м, от собственик, 6000 Е, 0898 495 006. 11-4

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи и гори в землището на с. Пчелище и Къпиновски манастир, 0895 857 953. 5-4

КЪЩА, двуетажна, монолитна, селскостопански постройки, двор 1,5 дка, с. Момин сбор, 0887 267 921. 3-3

КЪЩА, Лясковец, 0889 145 858. 11-3

ПРОДАВАМ двуетажна къща с двор в центъра на село Горна Липница, 0885 570 356. 6-3

ПРОДАВАМ цех за производство 530 кв. м, 0882 558 484, 0888 722 396. 5-2

ДВУСТАЕН, „Зона В“, 66 000 лв., 0888 501 471. 5-2

БОКСОНИЕРА, нова, от собственик, 0876 123 678.

КЪЩА с гараж, измазана, в центъра на с. Вързулица, без посредник, 5000, 0988 391 630. 5-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, център, 0887 555 844. 5-1

ЕТАЖ от къща, център, 0895 175 917.

БОКСОНИЕРА, ново строителство, 0887 555 844. 5-1

ГАРСОНИЕРА, панел, „Бузлуджа“, 0895 175 917. 5-1

КЪЩА, с. Ветринци, 0899 124 929.

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, 0899 124 929.

ТРИСТАЕН, тухла, широк център, 0899 124 929.

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 0899 124 929.

ДВОР с плевня и къща, 2 дка, 061/302 497, 0897 243 883. 5-1

ПРОДАВАМ тристаен, „Акация“, 48 000 Е, 0889 899 289. 5-1

ПРОДАВАМ имот – с. Шемшево, 1053 кв. м, стопанска сграда, склад и двор, 0889 221 593. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

СКЛАД Дълга лъка – дърва за огрев, нарязани и нацепени, безплатен транспорт, 0887 474 998. 250-95

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-44

ДЪРВА за огрев, нарязани и нацепени, на тон, ул. „Козлуджа” N 4 (срещу „Спортно Търново”, 0882 020 181. 50-22

КАЙСИИ за ракия, 0885 420 817. 8-7

ПРОДАВАМ плазмен телевизор LED Smart Wellington 28HD275S, 71 см екран, нов, 24 мес. гаранция, 230 лв., 0899 297 986. 5-5

АБСОЛЮТНО нов четириконечен оверлог „Сингер“, цена по споразумение, 0890 343 111. 11-2

ПРОДАВАМ разкройващ циркуляр 3 м каретка, кантова машина, голяма и малка фреза, циркуляр, голям банциг, шлайф и струг, 0888 722 396. 5-2

ПЕЛЕТИ на склад, 0889 722 747.

500 КГ ечемик, 0878 890 274. 3-1

ЦИГЛИ, керемиди, хладилник втора употреба, 0876 201 871. 3-1

34 ЧУКА фуражомелка, 061/302 497, 0897 243 883. 5-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, 0879 651 504. 21-16

ОВЦЕ, агнета и коч, 0876 736 344. 21-13

ЖЕНСКО прасе, 170 кг, 0889 483 147. 3-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-230

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-77

ОБРАБОТВАЕМИ земи – Стражица, Бряговица, Благоево, 0988 886 061. 11-10

ОБРАБОТВАЕМИ земи – общини Павликени, П. Тръмбеш, Свищов, 0988 886 061. 11-10

КУПУВ А АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВАМ автомобили – документ за бракуване, тел. за контакт 0887 812 045 100-88

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-33

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-26

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

ИЗКУПУВАМ книги, 0885 498 754. 4-4

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 3-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ – център, двойна стая, 30 лв., 24 лв., 0888 374 554. 250-95

АПАРТАМЕНТ – 3 спални, центъра, учащи, 0889 006 525. 21-11

БОКСОНИЕРИ, идеален център, 0899 707 072. 42-10

АПАРТАМЕНТ, 200 лв., 0894 701 235. 11-9

ТЪРСЯ боксониера от 100 до 150 лв., без агенция (целогодишно), кв. „Колю Фичето“, 0899 182 140. 4-4

ДАВАМ самостоятелна квартира, ул. „Вела Пискова“ 15, 0878 751 100. 6-4

СТАЯ за момичета, 0884 622 199. 6-4

ИЗГОДНО, стая под наем, 0884 834 134. 7-4

ДАВАМ апартамент под наем, кв. „Картала“ – 100 м CBA, 4 стаи, обзаведен, 0896 736 191. 8-4

БОКСОНИЕРА, кв. „Акация“, лукс, 300 лв., 0887 327 066. 120-4

ДВУСТАЕН, луксозно обзаведен, нов, 0887 327 066. 120-4

АПАРТАМЕНТ в центъра, луксозно обзаведен, 380 лв., 0887 327 066. 120-4

ИЗГОДНА обзаведена боксониера до Езикова гимназия, 220 лв., 0887 327 066. 120-4

СПАЛНЯ/хол/кухня, 400 лв., център, 0887 327 066. 120-4

ДВУСТАЕН, идеален център, 300 лв., 0883 474 205. 120-4

ДВУСТАЕН, лукс, 400 лв., 0887 327 066. 120-4

ТАВАНСКА гарсониера, „Картала“, 280 лв., 0878 403 704. 120-4

ДВУСТАЕН апартамент в кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0887 327 066. 120-4

ЕТАЖ от къща в широк център, 0878 403 704. 120-4

ОТЛИЧНА южна гарсониера в кв. „Бузлуджа“, 300 лв., 0878 403 704. 120-4

ДВУСТАЕН, до стадиона, 320 лв., 0887 327 066. 120-4

ГАРСОНИЕРА в центъра, 250 лв., 0887 327 066. 120-4

ГАРСОНИЕРА в топцентър, 170 лв., 0887 327 066. 120-4

ТРИСТАЕН луксозен апартамент с включени интернет и телевизия, 520 лв., 0887 327 066. 120-4

ОТДАВАМ тристаен апартамент в центъра, 450 лв., 0887 327 066. 120-4

ТРИСТАЕН апартамент тип мезонет, кв. „Акация“, 0887 327 066. 120-4

ОТДАВАМ под наем двуетажна къща, напълно обзаведена, суперлукс, 500 лв., 0887 327 066. 120-4

ОТРЕМОНТИРАН апартамент в центъра, 250 лв., 0887 327 066. 120-4

ОТДАВАМ четиристаен газифициран в топцентър, 0887 327 066. 120-4

КВАРТИРА, 0886 042 451. 5-3

ЗАДОЧНИЦИ, 0884 503 909. 11-3

УЧАЩ, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 3-2

СЪКВАРТИРАНТКА, до Езикова гимназия, 0889 681 042. 3-2

САМОСТОЯТЕЛНА стая, център, 0887 567 780. 5-2

ОТЛИЧЕН тристаен, за 4 студенти/ки, „Колю Фичето“, 0889 300 367. 5-2

ГАРСОНИЕРА, чудесна панорама, отличен, за 1 или 2 студенти/ки, ид. център, 0888 475 233. 5-2

ДВУСТАЕН, обзаведен, сп. „Качица“, 0889 722 747.

СТАЯ за работещо момиче в самостоятелен апартамент, идеален център, 0879 366 181. 5-1

ГАРСОНИЕРА, център, 0899 124 929.

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Картала“, 0888 196 622. 5-1

ДВУСТАЕН, лукс, до Четвърти корпус, 0888 196 622. 5-1

ДВУСТАЕН, лукс, център, 0888 196 622. 5-1

СТАЯ за ученици, 0888 433 881. 11-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ помещение под наем, 0879 665 444. 21-16

ДАВАМ под наем заведение за хранене, обзаведено, 0889 916 964. 42-11

МАГАЗИН на бул. „България“, 0886 656 062. 120-4

ДВА магазина, топцентър, паркинг, под наем, 0886 656 062. 120-4

СКЛАД под наем, добър достъп, изгодно, 0886 656 062. 120-4

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-4

ОФИС/заведение до стадиона, 500 лв., 0886 656 062. 120-4

ОФИС в кв. „Бузлуджа“, помещение с търг, предназначение – 340 лв., 0878 403 704. 120-4

ОФИС под наем, бул. „Васил Левски“, 0878 403 704. 120-4

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, 0887 859 447. 11-11

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-63

ОБЕМЕН бус и хамали, 0988 711 170. 63-24

САМОСВАЛ до 2,5 т, къртене и изхвърляне на строителни отпадъци, 0988 711 170. 63-24

БУС, 3,5 т., голям, споразумение, 0888 262 307. 30-23

ОБЕМЕН бус и самосвал, 0878 428 125. 30-23

ОБЕМИСТ бус, хамали, самосвал, 0878 428 125. 30-4

КЪРТИ, извозва, 0878 428 125. 30-4

ТРАНСПОРТ 2,5 – 3,5 – 5 тона, с автокран, 0877 099 796. 11-3

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-107

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-106

ЗА ДОМА

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-168

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-133

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-122

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-122

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-106

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ – hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-97

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-88

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 300-88

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 267-88

PVC и AL дограма, външни и вътрешни щори, входни и интериорни врати, 0886 635 357, 062 522 488. 126-82

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 150-56

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-42

ТАПИЦЕР, 0888 898 954. 33-30

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 250-27

БЕЗПРАХОВО къртене, извозване, 0878 428 125. 30-23

КОСЕНЕ трева, 60 лв. дн., 0896 763 406. 25-22

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 110-22

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 21-20

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 28-18

ОБРЪЩАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-15

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, елуслуги, гипсокартон, 0898 601 720. 21-15

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, тавани, мази и извозване, 0878 309 220. 21-14

БОЯДИСВА (стълбища), шпаклова, тапети, 062/62 50 92. 21-14

ПОДМАЗВАНЕ на прозорци, шпакловка и боядисване, 0886 724 568. 30-12

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 63-11

МЕТАЛНИ врати, решетки, парапети, огради, 0876 116 216. 21-11

ВЪТРЕШНИ ремонти – гипсокартон, шпакловка, боя, плочки, ламинат и др., 0899 650 013. 11-10

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, гипсокартон и шпакловка, изгодно, 0988 989 707. 11-10

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации, тенекеджийство и др., гаранция, 0876 059 009. 21-10

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 17-9

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0887 875 947. 17-9

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 17-9

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, 0887 875 947. 17-9

ЦЯЛОСТНО външно строителство, вътрешни, ВиК, покривни и елремонти и канализации, косене, премахване на опасни дървета, къртене и изхвърляне на строителни и др. отпадъци със самосвал, 0894 414 114. 21-9

ОБЛИЦОВКИ, настилки, каменна зидария, 0885 810 635. 16-6

СТРОИТЕЛНИ дейности, боядисване, шпакловка, изолация, гипсокартон, ламинат, качество, 0896 764 877. 6-5

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, електроинсталации, 0888 419 595. 21-5

КАМЕННА зидария, каменни облицовки, плочници, боядисване, 0888 618 246. 21-5

СЪБАРЯ плевни, къщи, гаражи, 0877 099 796. 11-3

ВЪТРЕШНИ и външни ремонти, 0877 099 796. 11-3

КЪРТИ, пробива, изхвърля, 0877 099 796. 11-3

БЕТОН, кофраж, арматура, подпорни стени, огради, 0877 099 796. 11-3

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 11-2

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 11-2

ДЪРВОРЯЗАНЕ, 0879 269 830. 16-2

ИЗВЪРШВАМ строителни и ремонтни дейности: шпакловане, боядисване, гипсокартон, ВиК, канализация, покриви, топлоизолация и др., 0878 977 606. 3-1

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – косене, подстригване на храсти, засаждане на дървета, рязане на клони по алпийски способ, дългогодишен опит, 0878 977 606. 3-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

МАСАЖИ, 0889 557 899. 25-15

МАСАЖИ, промоция, 0879 921 701. 21-14

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 6-6

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ТРАУРНА агенция „Европа“ денонощно извършва всичко за погребения, кремации, паметници, камера и транспорт в страната и чужбина на достъпни цени, 0899 303 030, 0885 251 792. 63-49

ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВЕ по козметика, ноктопластика, фризьорство, грим, масаж, мигли, салон „Чар“, 0887 245 270.

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-191

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 250-70

ТРУДОВА БОРСА

„НИКОЛ маркет“ търси да назначи продавач-консултант, 8-часов работен ден, 5 дни работна седмица, 0893 540 580. 100-65

„АЛЕКС ОК“ търси шофьори, 0897 011 615. 200-62

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0899 199 559. 200-62

ТЪРСЯ обслужващ бензиноколонки, бармани и касиерки, 0893 463 614. 200-38

„АЛЕКС ОК“ търси монтьори, 0897 011 615. 200-30

ТЪРСИ готвач и сервитьори, център, 0888 266 970. 21-21

ШОФЬОР, кат. С+Е, Турция, 0887 361 391. 21-20

ФИРМА „Импайър Секюрити груп“ набира охранители, 0885 910 523. 21-15

ТЪРСЯ работник автомивка, 0889 916 964. 42-13

ФИРМА за зеленчуци търси шофьор кат. С и шофьор кат. В, 0889 171 101. 12-10

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-10

ФИРМА търси да назначи шофьор с категория С, 0897 883 500. 10-10

„ТРЕМОЛ“ ООД търси работници за електромеханичен монтаж и тестване на електронни устройва от продуктовата гама на фирмата, 0897 976 468. 20-10

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ търси готвач/ка, трудов договор, работа на смени, 0884 618 143 10-9

ТЪРСИМ шофьор за камион, тип гондола. Отлично заплащане, веднага. За информация: 0887 648 269. 100-7

МЕТАНСТАНЦИЯ до РИОСВ набира персонал, 0889 206 022, 0888 314 731 10-7

ТАКСИМЕТРОВА компания набира диспечерки, 0889 206 022, 0888 314 731 10-7

ТЪРСЯ работници за Франция и Белгия – касапи и обезкоствачи, 10 евро на час + квартира, 0894 215 756, 0032470847409. 21-7

ТЪРСЯ спешно камериерка, остров Тасос, 0877 767 416, 0877 887 108. 6-6

ТЪРСЯ барман/ка, 0887 654 592. 10-6

ГЛЕДАМ болни хора, 0894 372 220. 6-6

ТЪРСИМ таксиметрови шофьори, 0878 778 170. 10-5

ФИРМА за плодове и зеленчуци търси шофьори за разносна търговия и общи складови работници, 0885 100 955. 8-5

СТРОИТЕЛНА фирма търси майстор за груб строеж и общ работник, 0898 478 571. 21-5

„TREMOL SMD“ ООД търси да назначи монтажници електронни елементи, машинни оператори, контрольори качество, месторабота – гр. В. Търново, до „Метро“, тел. 0894 540 862, e-mail: pgd@tremol.bg 8-5

СТРОИТЕЛНА фирма „Мегастрой 2014“ – гр. Габрово, търси да назначи строителни техници. За повече информация тел. 0885 082 253. 5-4

ТЪРСЯ работа като чистачка на стълбища, за постоянно, 0899 182 140. 4-4

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0885 129 999. 11-4

ТЪРСЯ общи работници и ВиК майстори срещу добро заплащане, 0898 930 828 11-3

ПРЕДЛАГАМ работа за майстор довършителни работи. Всеки кандидат е необходимо да може да извършва следните дейности: изграждане на гипсокартонени стени и тавани, ВиК, лепене на плочки, шпакловки, боядисване, външни изолации, монтаж и санитария. Необходимо е да имате лични инструменти и автомобил. Възнаграждение 100 лв. на ден. За контакти: 0878 356 566. 5-3

ФИРМА търси строител, монтьор разглобяване автомобили и общ работник, 0887 812 045. 5-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЕРОТИЧНИ масажи, само за дами, 0884 487 713, 0895 925 967. 21-6

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-5

РАЗНИ

ЗАЛОЖНА къща „Кеш Директ“ – ниски лихви, 0879 475 501. 21-20

КРЕДИТ – промоции и награди, 0885 426 705. 21-11

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-10

ДАВАМЕ пари, Павликени, 0887 342 654, 0894 580 623.