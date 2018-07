Посрещаме изгрева на голямата поляна до манастира “Св.Св. Петър и Павел” с колоритна програма за феновете на хип-хоп културата у нас!

Публикувана на: 23.07.2018г. 295 прегледа

На 3 и 4 август 2018 г. в близост до Велико Търново – на голямата поляна до Петропавловския манастир край Лясковец ще се проведе първото издание на GOLOKA FESTIVAL – най-новият фестивал зa хип-хоп култура в България! Организаторите на събитието от GOLOKA, с подкрепата на община Лясковец и звукозаписна компания ZANIMATION готвят пълна и супер интересна програма за всички фенове на най-бързо развиващата се култура в света – хоп-хоп-а. Участие ще вземат както пионерите на родната сцена, така и най-актуалните имена в жанра. Ще има хип-хоп изпълнители с дълбоки социални послания, тежки рими и стил, а също и такива, които са повече парти настроени и в момента са окупирали с хитовете си клубовете в страната. Ще гостуват DJ

Skill & проект „БЪЛГАРИ“ – страхотен проект, включващ изпълнение на гайда и кавал. 50-метровата стена по пътя към манастора ще бъде изрисувана с графити благодарение на артистите Glow, Epik, Grey и Self. Организаторите са предвидили сериозен B-Boy dance battle, като са поканили осем от най-силните отбори по брейкденс в България. В това число са двойки от София, Бургас, Пазарджик, Видин, Хасково и други смесени отбори, като за най-добрият сред тях е осигурен награден фонд от 600 лв + дрехи с марката Goloka wear. В двата дни на събитието известни лектори ще разкажат как музиката действа на ума и тялото, а специално обособена fun зона ще предлага различни изненади за гостите като джаги, лятно кино и релакс. Предвидена е кухня за всякакви вкусове – традиционна и вегетарианска. А за добрата визия на артисти и гости ще се погрижат от The Barber Shop Sofia при това напълно безплатно. Водещ на двудневното събитие ще бъде добре познатият на хип-хоп феновете – Ilyo от 50stotinki.com.

GOLOKA FESTIVAL се придържа към идеята, че основната цел на изкуството е да приобщава и обединява хората и има амбицията да направи събитието традиционно. Новият фестивал за хип-хоп култура ще се представи със силен лайн-ъп, какъвто трудно ще бъде забелязан на друго място у нас. Вижте списък на участниците по дни (по-долу) и следете за всякакви подробности във фейсбук – ТУК.

Билетите за GOLOKA FESTIVAL се продават с пълна сила в системата на EpayGo и Eventim.bg. Можете да ги намерите и във всички каси на Easy Pay в страната, в бензиностанции OMV, верига магазини Orange, билетен център в НДК, както и на място (на вход) в дните на събитието (3 и 4 август).

Цената на билет за двата дни е 30 лв., а билет за един от дните – 20 лв. За големи групи се предлага “Групов билет 6 за 5” само в EpayGo (означава: при поръчката на 5 билета в една он-лайн поръчка – то 6-ят билет е безплатен).

Билетите на място ще са с цена: за два дни – 35лв., а за един ден – 25 лв.

Деца до 7-годишна възраст ще влизат безплатно, но задължително с пълнолетен придружител и попълнена Декларация на входа. Лица до 18-годишна възраст ще влизат със закупен билети задължително с пълнолетен придружител и попълнена Декларация, която ще може да се попълни на входа (ще има разпечатани).

Ето и списък на участниците в първият GOLOKA FESTIVAL 2018:

LINE UP DAY 1 – 3.08.2018 – от след обяд:

DJ SET // Bosskar Wild / 2 of Us / DJ Skill + Project “Bulgari” / Gerata & NRG D / 5 о’clock / RoofRhymez + DJ FreshKit / Sensei & Sistah + DJ Stanchika / Wosh MC & Yoko / Ума и Дума / Atila + DJ Akasha / Голям Юс (Явката, Madmatic & Боро) / Nokaut / Toksikologia (Македония) / Fire Show Nikita //

LINE UP DAY 2 – 4.08.2018 – през целия ден:

Йога с Калоян Божилов/ Лекция с Еленко Ангелов / Графити занимания / Киртан – духовна музика/ Лекция с Мадва / DJ SET / B-Boy Battle Contest в две части с награден фонд / Kaskata / BNR / Keranov, Jay & Manata / Homelesz & Splitкid / Shadow Lab (Secta, MishMash, НЕМА, N.Kotich) / Secta / Final Battle / Varna Sound / Pole Dance / Murda Boys / F.O. / DRS (Dope Reach Squad) / KINGPIN (UK) //

СПЕЦИАЛНИ:

Grafitti: Glow, Epik, Grey, Self

Водещ: Ilyo // 50stotinki.com

B-boy Battle Contest с награден фонд

Fire & Visual Effects / NiKiTa

Специален лектор: Еленко Ангелов

