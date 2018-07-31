Мъж извадил пистолет по време на междусъседски скандал във В. Търново

Публикувана на: 31.07.2018г. 858 прегледа

Досъдебно производство за хулиганство е образувано в полицейското управление във В. Търново. Работата по случая е започнала, след сигнал за междусъседски скандал в областния град, получен в управлението вчера в 07,31 ч. На мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията, които са установили, че при разпрата е бил произведен изстрел със законно притежаван газов пистолет от 54-годишен мъж от с. Крушуна. На местопроизшествието е извършен оглед. Започнато е досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура.