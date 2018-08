Преслава Петкова от Свищов спечели малкото Гранпри в музикален конкурс в Сардиния

Публикувана на: 02.08.2018г. 158 прегледа

ПЪРВА НАГРАДА И СПЕЦИАЛНИЯ ПРИЗ „МАРИЯ ДЖОВАНА МАЛЕЙ” СПЕЧЕЛИ ПРЕСЛАВА ПЕТКОВА ОТ СВИЩОВ от международния музикален конкурс, който се проведе на остров Сардиния.

Отличието „Мария Джована Малей“ е една от двете специални награди, които журито присъжда на изпълнителите. Наградата е на името на основателката на музикалното състезание и се счита за „малкото Гранпри“. Преслава Петкова успя да грабне отличието, както и първа награда в своята възрастова група до 12 години, с изпълнение на хита All Of Me.

Преслава е придобила правото да участва в този конкурс след отличното си представяне в международния фестивал „Сребърна Янтра“ в старата столица. Заедно със свищовлийката в Сардиния честта на България са защитавали и 15-годишната Габриела Йорданова, която спечели Голямата награда в конкурса, и 7-годишният Николай Радев от Русе.