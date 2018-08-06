Къде ще спира токът в Полски Тръмбеш и Горна Оряховица на 7 август, вторник

Публикувана на: 06.08.2018г. 450 прегледа

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че:

На 07.08.2018 г., от 14:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Полски Тръмбеш: ЖП ГАРА, ЕРП Подрайон, Шадраван, ул. „Велико Търново“ 1-1А, ул. „Отец Паисий“ 1,2,5,9, ул. „Раковска“ 1, СБАЛ ПО ВБ „Д-Р МЕТОДИ МИНОВСКИ“, ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА, ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР, ул. „Търговска“ 94,96,98,100,102,104,106,108,110.

На 07.08.2018 г., от 12:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ще бъде прекъснато електрозахранването на следните райони и фирми в гр. Горна Оряховица: „РСВ“ АД, ДП НКЖИ-Поделение „Сигнализация и телекомуникаци“, ДП Ръководство на въздушното движение, „Летище Горна Оряховица“ ЕАД, „Ником-97“ АД, „Автотранснаб“ АД, „Сити корн“ ООД, „Металстрой–Стоянов и Георгиев“ ООД, МТП Раховец газ, ПС Захарни заводи, „Румопласт-94“ ООД, „Бъни“ ООД, „Хилцингер-Полирни технологии“ ООД, СД „Дитош“, „Лъки-2007“ ООД, „Вита Мобил“ ЕООД „Прити-95“ ООД, Агропроект, „Монолит 99“ ООД , „Борей“ ООД, ЕТ „Импулс-Н.Николов“, „Газтрейд“ АД „Монопол-Север“ ООД, „Сага 2000“ ООД, „Технодом“ ООД, „ХАТ“ ЕООД, ЕТ „Елит–Георги Песаров“, „Складова Техника“ АД (ул.Княз Борис I и ул.Иван Момчилов) , „Петрол“ АД , „Аутокар“ ЕООД, „Ди Ейч Ел Експрес България“ EООД, „Ел-тест“ ООД, „Сортови семена“ АД, „Колорит прес“ ООД, „Купро-94“ ЕООД, „Европалп“ ЕООД, „Ан-Тайс“ ООД, „Комерсавто“ ООД, ET „Стефмарк-Стефан Марков“. „АСТ ООД“, „СИАД“ ООД, „Екобетон“ ЕООД, „Прима блок“ ЕООД, ЕТ „Кр он“, „Строителни Изделия“ ЕООД, „Евридика МС“ ЕООД, „ЕЛ-Тест“ ЕООД, „Трансис“ ЕООД, ЕТ „Идея-Илия Манев“, магазин Йорданови и СИЕ, ЕТ „Нина Николова 94″, ЕТ „Гоцо“, ЕТ „Ирина Йорданова“, ЦДГ Детски свят, „ЛП Естейт“ ЕООД, „Емго-06″ ЕООД, „Металснаб“, „Агромашини импекс“ 95, ЕТ „Агрокомплекс“, Трейд Пейпър, ул. „Иван Момчилов“, ул. „Балкан“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Първи май“ №1 до №5 и от №2 до №6 ул.“Антон Страшимиров“, ул.“Бачо Киро“, ул.“ Орлово гнездо“, ул. „Градинарска“, ул.“Пирин“, ул.“Рила , ул.“ Железничарска“, ул.“Пробуда“, ул.“Освобождение“, ул.“Изворска“,ул.“Черно море“, ул.“Свобода“, ул.“Калтинска комуна“, ул. „1-ви май“, ул. „Варненска“, ул. „Янтра“, ул. „Панега“, ул. „Опълченска“, ул. „Заводска“, ул. „Веслец“, ул.“ Р. Даскалов“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Мизия“, ул. „Добруджа“, ул. „Тополница“.

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