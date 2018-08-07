Къде ще спира токът в СВИЩОВ на 8 август, сряда

Публикувана на: 07.08.2018г. 143 прегледа

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че:

В периода 08.08.2018 – 17.08.2018 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Свищов, ул. „Щабс Капитан Фок“ №3-№55; ул. „Черни връх“ №59; ул. „Цени Бояджиев“ №6; ул. „Цар Освободител“ №108В, №116Б, №114А, №120, №114,№47, №136, №130; УЛ. „Христакис Павлович“ №8, №12, №15, №7, №8; ул. „Хемус“ №2 В,Б,А, №7, 9,13,21,23,25,27,29,35,39; ул. „Хан Крум“ № 2,5,6,10,12,14, 8,Б,6А; ул. „Филип Тотю“ №10,16,21,29,33; ул. „Тракия“ №1А, 3,7,2,11; ул. „Тодор Миланович“ № 12,14,8,25,7А,24А, 14А; ул. „Стоян Михайловски“ №3,7,15,17,29,27; ул. „Сава Пенев“ №1,2,3А,5,6,7,8; ул. „С. Николов“ №5Г,1В,5Б,2А,5А,18,38,48,17,37,15,14,34,13,11,1,2,5,4,3; ул. „Райчо Николов“ №5,9,11,22,12,6,13,16,5,4,2; ул. „Рила“ №14Г, 12Г, 10Г, 12В,10В,12Б,14Б,12А,14А,6А,12,14; ул. „Проф.Димитър Бъров“№12А,23,7,6,16,31,29,19,15,13,11,14; ул. „Полк.Н. Иванов“ №20,76,66,143,42,38,332,30,4,6,12,22,24; ул. „Подполк.В.Манолов“ №3,7,14,16,18,20,13,22,23,29,37,41,43,45,26,28,32,34,40,44,54,72,76,33; ул. „Петър Парчевич“ №1А,21,19,23,17,18; ,ул. „П. Евтимий“ №67В, 67Б, 97Б, 99Б; 99Б,67А,99А,103А,69А, 713,81,79,99,95,1,75,73,77,81; ул. „Опълченска“ №18; ул. „Никола Славков“ №7Б,1,3,5,11; ул. „Никола Д. Петков “ №25,29,36,34; ул. „Неофит Бозвели“ №10,17,11,5,1; ул. „Люлин“ №13В,А; ул. „Константин Иречик“ №1,5; ул. „Княз Черкасий“ №2Б,18Б,18А,7,4,6,15,13,11,9,5,1,7,3,20,18,14,17; ул. „Кириан А.Цанков“ №11,16,101,45,42,44,50,52,56,67,85,68,99; ул. „Искър“ №27,18,5,1,10,20; ул. „Йоан Екзарх“ №8А,8,1,3; ул. „Иван Панков“ №16А,14,20,22,21; ,ул. „Емануил Васкидович“ №6,2,1,4,5,7; ул. „Екзарх Йосиф“ №2Г, 2Б,7А,2А,5,4,3; ул. „Драган Цанков“ №12А,13А,2А,6А,15,17,10,14,16,18,23,13,11,2,6; ул. „Д-р Георги Атанасович“ №1Б,3Б,1А,3А,1,3; ул. „Димитър Ем. Шишманов“ №6А,9А,7А,14,16,19,20,21,23,26,28,30,25,24,4,13,7,2; ул. „Григор Пърличев“ №13,11,5,3,1; ул. „Григор Начович“ 22Б,34А,26,6,16,22,17,15,11,3,29,38,58; ул. „Градево“ №2Б,14,2А,3А,10А,16,10,22,16В,16,4; ул. „Георги Йорданов Тишев“ №10,4,13; ул. „Георги Владикин“ №16А,19,20,3,22,24,12,7,9,11,13,15,20; ул. „Генерал Йолшин“ №1Б,1А,1,2; ул. „Г. Стоянов“ №24В, 26В,26Б,24Б,24А,26А,23А,6,8,4,7,11; ул. „Вежен“ № 3А,33,34,35,2,24,22; ул. „Битоля“ № 5Б,5А,5,4,2,3,10,7,9,11,12; ул. „А. Константинов“ № 7А,20А,18А,331,15,18,10,15,33,20,9,31,41,37,11,35,39,2,22; ул. „А. Батенберг“ №18А,13,10,11,9,41,39,27,28,36,30; ул. „53-ти Волински полк“ №9,7,3,12; ул. „33-ти Свищовски полк“ № 102В,102Б,27А,31А,33А,39А,102,31,10,29,63,41,4,35,58,1,6,8,1,9,11,13,21,23,27,31,33,100,92,94,16.

В периода 08.08.2018 – 17.08.2018 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Свищов, ул. „Димитър А. Ценов“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Ц. Церковски“, ул. „27-ми юни“, ул. „3 Март“, ул. „А. Константинов“, ул. „Васил Манчев“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „П. Ангелов“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Цар О свободител“, ул. „Апостол Конкович“,ул. „Васил Друмев“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Киряк А. Цанков“, ул. „Кирил и Методий“,ул. „Климент Охридски“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Петко Р. Славейков“, ул. „Плевенско Шосе“, ул. „Васил Левски“, ул. „Георги Алеков“, ул. „Григор Начович“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „П. Ангелов“, ул. „Авскентий Велешки“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Сан Стефанов“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Шипка“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Гр. Стоянов“, ул. „П. Евтимий“, ул. „П етър Парчевич“, ул. „Пл. Свобода“, ул. „Стара Планина“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Георги Матеев“, ул. „Градево“, ул. „Изгрев“, ул. „Мир“, ул. „Младост“, ул. „Рила“, ул. „Струма“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Черни Връх“, ул. „Г. Стоянов“, ул. „Д-р Георги Атанасович“, ул. „Мусала“, ул. „Тодор Миланович“, ул. „Тодор Пеев“, ул. ‚Христо Ботев“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Люлин, Никола“, ул. „Д. Петков“, ул. „Средна Гора“, ул. „Ивайло“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Димитър Борисов“, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, ул. „ амчия“, ул. „Черно Море“, ул. „Димитър Борисов“, ул. „Димитър Петков“, ул. „Безименна“, ул. „Юрий Гагарин“, ул. „Явор“, ул. „54-Мински полк“, ул. „Княз Борис Първи“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Борис“.

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