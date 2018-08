С открити тренировки продължават дейностите по проекта на боксовия клуб за спорт срещу зависимости

Публикувана на: 08.08.2018г. 73 прегледа

С открита тренировка и информационна кампания продължават дейностите по проекта на Боксов клуб „Локомотив“ – Горна Оряховица „Спортът като средство за личностно развитие и превенция на рискови поведения”. Тренировките на открито ще се проведат на 9 август в парк „Никола Панайотов” от 18.00 ч. Информационната кампания и днес е насочена към спорта срещу тютюнопушенето.

Дейностите по проекта ще продължат на 12 август (неделя) на Арбанаси, когато ще бъде отбелязан Световният ден на младежта. От 10.00 ч. в парк „Иларион Драгостинов” ще се проведе открита тренировка и информационна кампания сред туристите в селото. Пред Народно читалище „Иларион Драгостинов” ще бъде организиран импровизиран пункт за беседи.

На 15 август (сряда) от 17.00ч. в парк „Детски кът” ще се проведе открита тренировка и информационна кампания „Спорт vs алкохол и наркотици”. На 16 август (четвъртък) от 17.00ч ще има демонстрационни спаринг двубои и информационна кампания „Спорт vs алкохол и наркотици”..

На 18 и 19 август (събота и неделя) от 10.00 ч. предстои поход до хижа „Божур” със състезатели и участници в проекта и провеждане на информационна кампания „Спортът като здравословен начин на живот”. На 24 август (петък) на пл. „Георги Измирлиев” в рамките на проекта ще има открита тренировка и информационна кампания „Спорт vs агресия”, а на 25 август (събота) отново на площада ще се проведат 8 професионални двубоя на боксов ринг под мотото на кампанията „Спорт vs агресия”.

Боксов клуб “Локомотив“ в Горна Оряховица спечели проект „Спортът като средство за личностно развитие и превенция на рискови поведения“. Проектът ще се финансира от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта.

Целта му е да се популяризират ползите от спорта за справяне с агресията, за превенция на различни видове зависимости, за изграждане на личностни и социални качества у младежите, отдалечаващи ги от рискови поведения. Проектът ще обхване както Горна Оряховица, така и някои съседни общини.

Сформиран е административен екип от ръководител Анастас Начев, координатор Свилен Русинов и финансист Мариана Димитрова. Проведени са първите подготвителни срещи и организационни дейности, за което екипа е получил потвърждение за сътрудничество от представителите на местните институции. През месец юли се проведе селекцията на младежи-мултипликатори, които преминаха обучение за разпознаване на различни видове зависимости, за работа със създадените информационни материали и други спомагателни дейности.