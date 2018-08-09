Огромен успех завоюваха групата за изворен фолклор „Зелен бръшлян“ и детската фолклорна група „Ресненче“ към НЧ „Народна просвета 1874“ – с. Ресен

Публикувана на: 09.08.2018г. 218 прегледа

Огромен успех завоюваха групата за изворен фолклор „Зелен бръшлян“ и детската фолклорна група „Ресненче“ към Народно читалище „Народна просвета 1874“ – село Ресен, от осмото издание на националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ в свищовското село Царевец.