Огромен успех завоюваха групата за изворен фолклор "Зелен бръшлян" и детската фолклорна група "Ресненче" към НЧ "Народна просвета 1874" – с. Ресен | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Огромен успех завоюваха групата за изворен фолклор „Зелен бръшлян“ и детската фолклорна група „Ресненче“ към НЧ „Народна просвета 1874“ – с. Ресен
Публикувана на: 09.08.2018г. 218 прегледа
Огромен успех завоюваха групата за изворен фолклор „Зелен бръшлян“ и детската фолклорна група „Ресненче“ към Народно читалище „Народна просвета 1874“ – село Ресен, от осмото издание на националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ в свищовското село Царевец.