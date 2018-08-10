ОБЯВИ – 10 АВГУСТ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 10.08.2018г. 675 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ:

062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КЪЩА в кв. „Асенов”, до крепостта Царевец, 0888 856 780. 80-10

АПАРТАМЕНТ в гр. Горна Оряховица, суперцентър, 0888 856 780. 80-10

АПАРТАМЕНТ, кв. „Триъгълника”, тристаен, 0888 856 780. 80-10

ПАРЦЕЛ в с. Керека, в регулация, 0888 856 780. 80-10

ПАРЦЕЛ в Дебелец, 0888 856 780. 80-10

МАГАЗИН, заведение в Дебелец, 0888 856 780. 80-10

КЪЩА в с. Хотница, 0888 856 780. 80-10

ТРИСТАЕН, след основен ремонт, собственик, 0878 799 579. 27-10

ВИЛА до река и гора, собственик, 0878 799 579. 27-10

ЕТАЖ от къща и двор, гр. Дебелец, 0889 109 481. 10-7

ЕТАЖ от къща, център, над пазара, 57 900 евро, 0888 196 622. 6-6

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа“, южна, 0887 555 844. 6-6

МНОГОСТАЕН апартамент, център, 0899 919 458. 6-6

ТРИСТАЕН, „Зона Б“, 0883 474 205. 120-4

ТРИСТАЕН, ж.к. „Картала“, 44 500 Е, 0883 474 205. 120-4

ДВУЕТАЖНА къща, център, с панорама, 75 000 лв., 0883 474 205. 120-4

ТРИСТАЕН, Нова болница, 38 000 Е, 0883 474 205. 120-4

ЕТАЖ от къща, кв. „Асенов“ 2, 62 000 лв., 0883 474 205. 120-4

СПАЛНЯ/хол/кухня, междинен етаж, „Триъгълника“, 0886 656 062. 120-4

ЮЖЕН, тухлен, двустаен, на бул. „Никола Габровски”, тухла, 0886 656 062. 120-4

ТРИСТАЕН до „Лидл“, обзаведен, междинен етаж, юг/север, 0886 656 062. 120-4

ТРИСТАЕН, тухлен, до Спортна зала, 50 кв. м, 42 500 Е, 0885 838 000. 120-4

ДВУСТАЕН, изключително качествено строителство, 30 000 Е, 0883 445 705. 120-4

ПАНОРАМЕН парцел, с. Малки чифлик, 2200 кв. м, 0885 838 000. 120-4

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-4

ГАРСОНИЕРА, отремонтирана , южна, „Бузлуджа”, 51 000 лева, 0887 648 269. 120-4

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-4

ПРОМИШЛЕНО помещение в кв. „Чолаковци“, 125 кв. м, 50 000 лв., 0887 648 269. 120-4

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Чолаковци“, 53 000 лв., 0887 648 269. 120-4

ОТРЕМОНТИРАНО жилище в близост до пазара с гараж, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-4

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-4

ТРИСТАЕН, панел, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-4

ТРИСТАЕН, нов, 50 000 Е, 0895 269 196. 120-4

ДВУСТАЕН, Нова болница, 33 000 Е, 0895 269 196. 120-4

КЪЩА в Поликраище, 49 000 лв., 0878 403 704. 120-4

ПАРЦЕЛ в Първомайци, 1340 кв. м, 13 000 лв., 0878 403 704. 120-4

КЪЩА с парцел в с. Драганово, 0878 403 704. 120-4

КЪЩА в с. Обединение, 6000 лв., 0878 403 704. 120-4

ТРИСТАЕН апартамент в гр. Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-4

ТРИСТАЕН, тухла, топ център, 0878 403 704. 120-4

СПАЛНЯ, хол, кухня, саниран, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-4

КЪЩА в Драгижево, близо до центъра, с канализация, 0888 731 663. 11-3

АПАРТАМЕНТ, „Колю Фичето“, 80 кв. м, 40 800 Е, 0899 933 307. 3-3

КЪЩА, Лясковец, 0889 145 858. 10-2

КЪЩА в с. Вързулица, цена 5500 лв., 0988 391 630. 5-2

ТРИЕТАЖНА къща с магазин, Килифарево, 52 000 лв., 0886 846 325. 2-1

ПРОДАВАМ къща в с. Катранджии, общ. Дряново, 19 500 лв., с 1,2 дка двор. Къщата е за ремонт, 0896 841 237.

ТРИСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0894 502 027.

МАГАЗИН, 62 кв. м, 28 000 Е, 0896 950 344. 2-1

ГАРАЖ, ул. „Краков“ N 8, собственик, 0898 464 944, 0898 619 540.

БОКСОНИЕРА, нова, от собственик, 0876 123 678.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

АУДИ А 6, 2005 г., 3.0 TDI, 0885 345 000. 11-11

ПЕЖО 306, дизел, сив металик, 2008 г., 0878 692 784. 8-4

VW CRAFTER бус, 2008 г., 150 000 км, един собственик, закупен от „Авточойс“, каран в Лондон. Отлично състояние, обслужван само във VW сервиз, 14 400 лв., 0888 507 692. 21-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

СКЛАД Дълга лъка – дърва за огрев, нарязани и нацепени, безплатен транспорт, 0887 474 998. 250-113

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-62

ДЪРВА за огрев, нарязани и нацепени, на тон, ул. „Козлуджа” N 4 срещу „Спортно Търново”, 0882 020 181. 50-42

ПРОДАВАМ сини сливи за ракия, 0889 739 606. 10-7

МИКРОВЪЛНОВИ, хладилници, перални, фризери, внос от Белгия, суперцени, 0876 171 183. 21-6

МОТОЦИКЛЕТ Ява 175 с резервни части, преминал годишен преглед, в движение, цена по споразумение, 0877 952 363. 5-4

КОШЕРИ, 0885 417 146. 5-2

ЕВТИНО – 12 кубика камъни и 800 броя турски керемиди, 0878 636 106.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ агне, 0882 748 153, 0887 726 655. 11-6

ОТБИТИ ярета, 0877 776 238. 5-4

ПРОДАВАМ агнета и ярета, 0887 533 805. 10-4

ПРОДАВАМ кочове, 0889 698 579. 10-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-248

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-95

КУПУВАМ тристаен, нов, 0889 379 494. 6-5

КУПУВ А АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-50

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 12-5

КУПУВА стари снимки на свещеници, добро заплащане, 0878 938 080.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ – център, двойна стая, 30 лв., 24 лв., 0888 374 554. 250-113

БОКСОНИЕРИ, идеален център, 0899 707 072. 42-28

СОБСТВЕНИК отдава напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет, 0877 096 911. 21-12

ДАВАМ самостоятелна квартира, 0878 771 279. 10-10

ТРИСТАЕН обзаведен, 0889 661 474. 8-8

УЧЕНИК, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 10-7

КВАРТИРА, 0899 933 307. 11-7

КВАРТИРА за момичета, център, 0884 622 199. 7-6

ДВУСТАЕН, лукс, център, 0888 196 622. 6-6

ДАВАМ апартамент с 2 спални под наем, център, изцяло оборудван, 0882 911 777. 5-5

НОВ тристаен, обзаведен, 0878 606 730, 0884 868 010. 5-5

ДАВАМ апартамент под наем до „Практикер“, 0887 678 594. 10-5

БОКСОНИЕРА, новообзведена, 300 лв., 0887 327 066. 120-4

ДВУСТАЕН, луксозно обзаведен, нов. 0887 327 066. 120-4

ГАРСОНИЕРА, центъра, с нови електроуреди, 340 лв., 0879 644 595. 120-4

ИЗГОДНА обзаведена боксониера до Езикова гимназия, 220 лв., 0887 327 066. 120-4

СПАЛНЯ/хол/кухня, 350 лв., 0887 327 066. 120-4

ДВУСТАЕН, идеален център, 300 лв., 0883 474 205. 120-4

ДВУСТАЕН, до 5 корпус, 350 лв., 0879 644 595. 120-4

ЕТАЖ от къща в центъра, за студенти, 200 лв. 0879 644 595. 120-4

ТАВАНСКА гарсониера, „Картала“, 280 лв., 0878 403 704. 120-4

ДВУСТАЕН апартамент в кв. „Бузлуджа,“ 400 лв., 0887 327 066. 120-4

ЕТАЖ от къща в широк център, 0878 403 704. 120-4

ОТЛИЧНА гарсониера в кв. „Бузлуджа“, 300 лв., 0878 403 704. 120-4

ДВУСТАЕН, до стадиона, 320 лв., 0887 327 066. 120-4

ТРИСТАЕН, до пазара, 450 лв., 0879 644 595. 120-4

ТРИСТАЕН луксозен апартамент с включени интернет и телевизия, 520 лв., 0887 327 066. 120-4

ОТДАВАМ тристаен апартамент в центъра, 450 лв., 0887 327 066. 120-4

ТРИСТАЕН апартамент тип мезонет, кв. „Акация“, 0887 327 066. 120-4

ОТДАВАМ под наем двуетажна къща, напълно обзаведена, суперлукс, 500 лв., 0887 327 066. 120-4

ОТРЕМОНТИРАНО студио в центъра, 250 лв., 0887 327 066. 120-4

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 400 лв., 0879 644 595. 120-4

ЗАДОЧНИЦИ – 10 лв., 0885 153 268. 3-3

ДАВАМ двустаен под наем, дългосрочно, 280 лв., 0887 638 493. 5-2

СТАИ за студенти/ки, център, 0897 969 656. 6-2

АПАРТАМЕНТ, топцентър, обзаведен, спалня, хол, кухня, 400 лв. + сметки, 0887 541 774.

ДАВАМ стая във В. Търново, 0888 658 595.

ДАВАМ стая за студенти – задочници или редовни, 0878 640 858.

ОТДАВАМ тристаен апартамент, напълно обзаведен, от собственик, до Спортна зала, 450 лв., 0897 913 464. 2-1

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0896 750 805, 0897 431 676. 2-1

КВАРТИРА, 0884 236 542. 3-1

САМОСТОЯТЕЛНА квартира за момичета, 062/65 11 69, 0887 711 995.

САМОСТОЯТЕЛНА стая, център, 0878 612 880. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ под наем заведение за хранене, обзаведено, 0889 916 964. 42-29

МАГАЗИН на бул. „България“, 0886 656 062. 120-4

ДВА магазина, топцентър, паркинг, под наем, 0886 656 062. 120-4

СКЛАД под наем, добър достъп, изгодно, 0886 656 062. 120-4

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-4

ОФИС/заведение до стадиона, 500 лв., 0886 656 062. 120-4

ОФИС под наем, бул. „Васил Левски“, 0878 403 704. 120-4

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-81

ОБЕМЕН бус и хамали, 0988 711 170. 63-42

САМОСВАЛ до 2,5 т, къртене и изхвърляне на строителни отпадъци, 0988 711 170. 63-42

ОБЕМИСТ бус, хамали, самосвал, 0878 428 125. 30-22

КЪРТИ, извозва, 0878 428 125. 30-21

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-15

БУС 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 100-2

УСЛУГИ с минибагер, автовишка, самосвал и челен товарач, 0888 338 950. 2-1

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-125

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-124

ЗА ДОМА

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-186

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-151

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-140

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-140

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-124

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-106

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 300-106

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 267-106

PVC и AL дограма, външни и вътрешни щори, входни и интериорни врати, 0886 635 357, 062 522 488. 126-100

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 150-74

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 250-45

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 110-40

ПОДМАЗВАНЕ на прозорци, шпакловка и боядисване, 0886 724 568. 30-30

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 63-29

СТРОИТЕЛНА фирма извършва всякакви ремонти, ел., ВиК, теракота, шпакловка, боя и др., гаранция, 0878 436 371. 17-17

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, скеле, алпинисти, 0898 538 938. 21-13

ПОКРИВИ, хидроизолации, груб строеж, дренажи, 0895 403 114. 21-13

МЕТАЛНИ врати, решетки, парапети, огради, 0876 116 216. 21-10

ПРЕПОКРИВАНЕ, подмазване капаци, тенекеджийство, хидроизолации, 0892 734 444. 11-10

ЕЛ., фаянс, ВиК, соларни системи, 0889 710 824. 21-10

ОБРЪЩАНЕ врати, прозорци, шпакловка, мазилки, боя, 0886 064 822. 21-9

ПРОФЕСИОНАЛНО почистване на апартаменти, 0882 708 293. 21-6

ОТПУШВА канали, ремонт бойлери, откриване на скрити течове, 0890 212 033. 32-5

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци от тавани, мази, апартаменти и др., 0878 309 220. 21-5

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 21-4

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0887 875 947. 21-4

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 21-4

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, 0887 875 947. 21-4

ПОКРИВИ, изолации, боядисване, 0897 060 630. 11-2

ПОКРИВИ, боядисване, шпакловка, 0897 060 630. 11-2

ВЪТРЕШНИ ремонти, 0898 438 375. 21-2

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации, тенекеджийство и др., гаранция, 0876 059 009. 21-1

ШПАКЛОВКА, боя, обръщане на прозорци, 0885 716 439. 21-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КЛАСИЧЕСКИ масаж, 0878 800 266. 16-7

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-209

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 250-18

ТРУДОВА БОРСА

„НИКОЛ маркет“ търси да назначи продавач-консултант, 8-часов работен ден, 5 дни работна седмица, 0893 540 580. 100-83

„АЛЕКС ОК“ търси шофьори, 0897 011 615. 200-80

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0899 199 559. 200-80

ТЪРСЯ обслужващ бензиноколонки, бармани и касиерки, 0893 463 614. 200-56

„АЛЕКС ОК“ търси монтьори, 0897 011 615. 200-48

ТЪРСЯ работник автомивка, 0889 916 964. 42-30

ТЪРСИМ шофьор за камион, тип гондола. Отлично заплащане, веднага. За информация: 0887 648 269. 100-25

СКЛАД за дрехи втора употреба търси мъже и жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 20-17

ПИЦАРИЯ „Уно“ търси готвач обедно меню и главен готвач с опит, 0886 923 392. 21-17

АВТОМИВКА търси работник до 35 г., 0888 893 011. 21-14

ШОФЬОР нафтовоз, 0889 529 777. 12-12

ШОФЬОР С + Е, 0889 529 777. 12-12

ЗАВАРЧИК, 0889 529 777. 12-12

ТРАКТОРИСТ, 0889 529 777. 12-12

БУТИКОВ семеен хотел „ВСК Кентавър“ търси да назначи управител, зам.-управител, рецепционист, готвач, сервитьор. Изисквания: средно специално или висше образование („Хранителни технологии”; „Производство на кулинарни изделия и напитки”; „Обслужване в заведения за обществено хранене”; „Туризъм”; „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”) и практически опит на релевантна позиция. Предлагаме: отлично заплащане, обезпечаване на транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, бонуси за постигнати резултати. Месторабота: гр. Дряново, ул. „Поп Харитон” N 3. Телефон за информация: 0886 681 766 или 0884 980 608, e-mail: iz@kentavar.com. 21-12

ТЪРСЯ ВиК майстори срещу добро заплащане, 0882 252 224. 10-10

ТЪРСЯ строителни работници срещу добро заплащане, 0882 252 224. 10-10

ФИРМА търси общи работници в строителството за обект във В. Търново, заплащане 35 лв. на ден, 062/65 20 43. 11-10

ТЪРСИ работници в строителството, 0887 388 635. 10-10

ЗАВЕДЕНИЕ търси барман/ка и персонал топла/студена кухня, 0988 329 474. 10-10

ФИРМА търси работник склад и работник, обслужващ бензиностанция, 062/64 29 70, fax: 062/64 68 36. 10-9

ТЪРСИ се жена за гледане на 4-годишно дете в Англия. Заплащане 800 – 1000 лв., квартира + храна осигурени, 359988215493. 11-9

ТЪРСИ шофьори, категория С, 0885 420 817. 8-7

ФИРМА търси охранители, 0889 474 223. 6-6

ТЪРСИ чистачка за вход на блок в центъра, 0882 274 051. 10-5

ТЪРСИ продавач-консултант, 0884 727 467. 6-5

ФИРМА търси да назначи складови работници до 40 години, 0897 883 500. 10-5

„СИТИ ПЪБ“ търси да назначи готвачи, бармани и сервитьори, за информация: 0885 554 133. 10-5

ФИРМА търси автопатрулни охранители, 0889 474 223. 5-4

ДЕТЕГЛЕДАЧКА с опит търси работа, обичам децата, 0879 055 499. 10-4

ФИРМА търси строител, монтьор разглобяване автомобили и общ работник, тел. за контакт 0887 812 045. 5-4

ФИРМА търси шофьор, категория С, за работа в града, тел. 0897 210 821. 4-3

„ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I Велико Търново“ ЕООД – гр. В. Търново, търси да назначи асистент на дентален лекар, 0888 001 325. 9-3

АВТОМИВКА търси работник с кат. В или С, 0887 715 541. 3-2

МЕБЕЛНА фирма търси хигиенистка, пенсионер, 0885 129 999. 5-2

АВТОМИВКА търси работници, може и жени, 0887 715 541. 3-2

ФИРМА търси елмонтьори за жилищни и промишлени инсталации, 0888 338 950. 2-1

ТЪРСЯ градинар – пенсионер, мъж, 0886 014 896. 2-1

„СВЕЖЕСТ“ ООД търси хигиенистка, възможност за почасова работа, 0889 555 354.

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК“ ЕООД търси да назначи на постоянна работа работници в производството, трудово възнаграждение 1000 лв., тел. за контакти 062/622 580.

ТЪРСЯ съдружник или помощник за сухо строителство, 0899 547 054. 21-1

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър секюрити груп“ набира охранители, 0885 910 523. 21-1

ТЪРСИ продавач-консултант в магазин за подови настилки – килими, пътеки, мокети, тапети, гр. В. Търново, ул. „Ниш“ N 5, 0888 761 384. 6-1

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