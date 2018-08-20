Сашо Ангелов“ „Раздавахме се малко повече от „Етър“

Публикувана на: 20.08.2018г. 116 прегледа

„Променихме някои работи и момчетата повярваха, че можем. Раздавахме се малко повече от „Етър“. Резултатът трябваше да бъде малко по-голям. Повярвал съм на всички в отбора. Умея да намирам границата между приятелството и работата. Не знаех, че Петър Атанасов е голмайстор на първенството. Колективът му е помогнал, но браво на това момче. От Нова година досега той израсна много. Когато привършат ремонтните дейности, тогава ще се завърнем във Враца.”