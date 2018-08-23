Римският град Никополис ад Иструм оживява с международен фестивал

Публикувана на: 23.08.2018г. 212 прегледа

Римският град Никополис ад Иструм, намиращ се на 20 километра от Велико Търново, оживява този уикенд с международния фестивал „Нике – играта и победата”. Реанактори, групи за исторически възстановки и артисти ще пресъздадат ежедневието и бита в античното селище, занаятите и игрите, военното дело, римо-дакийските и римо-готските войни, гладиаторските боеве. Както преди много векове, в Никополис отново ще бъде посрещнат император Каракала.

Фестивалът ще бъде открит на 25 август /събота/ от 10,30 ч., а програмата продължава през целия ден. Във вечерните часове посетителите ще могат да се насладят на античен театър, рецитал на поезия и концерт на група Ksana. Историческите възстановки продължават и в неделя /26 август/, между 10,00 и 14,00 ч.

Античният фестивал е организиран от Сдружение „Бъдеще за Никоп”, Община Велико Търново, Регионалният исторически музей в Старата столица, Кметство – с. Никюп, Сдружение „Мос Майорум Улпие Сердице” – София.

За откриването посетителите могат да ползват и организиран от местна туристическа агенция транспорт. Автобусът от Велико Търново за Никополис ад Иструм ще потегли в 9,30 ч. от спирката пред Летния театър. Цената на двупосочния билет е 5 лева.