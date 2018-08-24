Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ІІІ кръг, 26.08.2018 г., 18:00 часа
Публикувана на: 24.08.2018г. 85 прегледа
„Вихър“ (Сл.) – „Първа атомна“ Ст. Ставров, Николов, Конов
„Локомотив“ (Др.) – „Академик“ М. Въжарски, Дойнов, Атанасов
„Ком“ – „Бдин“ П. Кузев, Ников, Бенчовски
„Партизан“ – ОФК „Трявна“ Г. Гинчев, Матанов, Димитрова
„Янтра“ (П. Тр.) – „Локо“ (Мездра) М. Михайлов, Георгиев, Ралиновски
„Ботев“ (Лук.) – „Левски 2007“ В. Кознички, Денчев, Папазов
„Спартак“ – „Янтра“ (Гб.) Н. Петров, Банчев, Ив. Петров„
ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ П. Иванов, Михайлов, Найденов