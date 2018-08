Корейската група Би Ти Ес подобри рекорда на Тейлър Суифт за най-гледано видео за 24 часа

Публикувана на: 30.08.2018г. 75 прегледа

Корейската момчешка група Би Ти Ес подобри рекорда на Тейлър Суифт за най-гледано видео за 24 часа с „Idol“, съобщи Контактмюзик.

Видеоклипът към песента „Idol“ е гледан повече от 45 милиона пъти в Ютюб. Това е поне с 2 милиона повече от „Look What you Made Me Do“ на досегашната рекордьорка Тейлър Суифт.

Група Би Ти Ес подобри собствения си рекорд за един ден – 35,9 милиона, който постави с „Fake Love“.

Би Ти Ес не са първите корейци с музикален рекорд в Ютюб. Макар и сега Луис Фонси да е на първо място по популярност с „Despacito“, дълго време на върха беше Пси с видеото „Gangnam Style“.

Група Би Ти Ес издаде компилацията си „Love Yourself: Answer“ в петък миналата седмица. През юни албумът им „Love Yourself: Tear“ оглави класацията на „Билборд“ Топ 200. Би Ти Ес е първата корейска група с такова постижение.

Източник: БТА