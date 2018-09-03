Почина Цанко Русев – бивш апелативен прокурор | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
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Почина Цанко Русев – бивш апелативен прокурор

Публикувана на: 03.09.2018г. 1767 прегледа

С дълбока скръб съобщаваме, че на 02 септември 2018 г. почина Цанко Русев – Апелативен прокурор и Административен ръководител на Апелативна прокуратура – гр. Велико Търново през периода 1998 г. – 2004 г.

Поклонението ще бъде на 05 септември 2018 г., от 11,00 часа,  в Катедрален храм „Рождество Богородично“ – гр. Велико Търново.

ПОКЛОН  ПРЕД  СВЕТЛАТА  МУ  ПАМЕТ!

От прокурорите и съдебните служители

в Апелативна прокуратура – гр.Велико Търново

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