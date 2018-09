Учени създадоха ефикасна противоракова ваксина

Публикувана на: 13.09.2018г.

Учени от института Скрипс в Калифорния доказаха ефикасността на нова ваксина срещу меланом в експерименти с мишки, съобщи Лента.

В препарат, предназначен за борба с тумори, бе добавено стимулиращото имунитета вещество дипровоцим.

Учените тествали около 100 хиляди химични съединения, които биха могли да увеличат ефикасността на химиотерапията при меланом. Това дало възможност да бъде открито вещество – дипровоцим, което се свързва с активиращи клетъчния имунитет белтъци.

В експеримента бил използван миши модел на агресивен меланом. Раковите образувания били генномодифицирани за синтез на овалбумин – запасните вещества в яйчния белтък, които играят роля на предизвикващ имунен отговор антиген. Гризачите били разделени на три групи в съответствие с различните видове терапия. Мишките в първата група били инжектирани с овалбумин и препарата анти-PD-L1, тези във втората група – с овалбумин, анти-PD-L1 и дипровоцим, а онези в третата – с овалбумин, анти-PD-L1 и стипца.

Всеки гризач били инжектиран с две дози от препарата с интервал от седмица между приема на едната и другата доза. За 54-дневен срок оцелели всички мишки във втората група и 25 на сто от мишките в третата група, докато гризачите в първата група умрели.

Успешните тестове с мишки не означават, че ваксината ще е също толкова ефикасна при изпитания с хора. Това трябва да бъде доказано от следващи изпитания.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

ИЗТОЧНИК: БТА