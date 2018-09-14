Образувано e бързо производство срещу шофьори на кола и мотопед без регистрационни табели

Публикувана на: 14.09.2018г. 34 прегледа

Служители на Участък Килифарево установиха мотопед без регистрационни табели, управляван от неправоспособен водач – Проверката е извършена на 13 септември следобяд в гр. Дебелец, като неправоспособния И.Д. на 18 години, е управлявал мотопед без регистрационни табели. В РУ В.Търново е образувано бързо производство по чл. 345, ал.2 от НК.

Служители на РУ Стражица установиха лек автомобил с чужди регистрационни табели – Проверката е извършена на 13 септември следобяд в гр. Стражица, като лекият автомобил Форд Фиеста е управляван от 43 годишния Р.А. от с. Асеново. Установено е, че лекият автомобил е бил с регистрационни табели, издадени за друго МПС. В РУ Стражица е образувано бързо производство по чл. 345, ал. 1 от НК.