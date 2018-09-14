Съдийски назначения: Трета лига, Северозапад, VІ кръг, 16.09.2018 г., 17:00 часа
Публикувана на: 14.09.2018г. 76 прегледа
„Локомотив“ (Мездра) – „Партизан“ Г. Гинчев, Минков, Михов
„Първа атомна“ – „Левски 2007“ Ст. Колев, Хинков, Морчев
„Бдин“ – „Локомотив“ (Др.) Ив. Благоев, Христов, Ралиновски
ОФК „Трявна“ – ФК „Севлиево“ П. Кузев, Дойнов, Кинов
„Вихър“ – „Спартак“ (Пл.) Н. Малджански, Ников, Найденов
„Ком“- „Янтра“ (П. Тр.) Ив. Петров, Иванов, Михов
„Янтра“ (Гб.) – „Ботев“ (Лук.) М. Павлов, Капарашев, Корчева