Нападнаха и пребиха мъж за 2000 лв., двама са задържани

Служители на полицейското управление във В. Търново разследват грабеж. Сигнал за случая е получен снощи в 20,00 ч. В хода на проведените първоначални действия по разследването е изяснено, че снощи в 19,30 ч. в Спешна помощ – В. Търново, е постъпил 32-годишен мъж от гр. Лясковец, който обяснил, че му е бил нанесен побой и му е отнета сумата от 2000 лв. От разследването е установено, че съпричастни към деянието са двама мъже на 26 и 49 години – и двамата от В. Търново. Те са задържани с полицейски мерки до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство. Работата по изясняване на случая продължава.