СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ ИЗВЪРШВАТ КРАЙ СВИЩОВ ЗАРАДИ ПОЛАГАНЕТО НА НОВ ГАЗОПРОВОД. Археолози от Националния археологически институт с музей към БАН ръководят екипите, които работят на терена, каза археологът от Историческия музей в Свищов Марин Маринов.

Цялото трасе е повече от 40 километра. Първите приключили разкопки са при село Овча могила. Там е изследвано селище от ранната бронзова епоха. Погребение, което предстои да бъде проучвано в лаборатория, е една от сериозните находки от този терен.

В същия район друг екип извършва теренни изследвания на селище от римската епоха. Селището е с вероятна датировка между I и III век. Друго римско селище е разкрито и в района на село Козловец, а край Българско Сливово археолозите проучват обект от ранното средновековие.