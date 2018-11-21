Австрийският град Щайр може да стане поредният побратим на старата столица

ВЕЛИКО ТЪРНОВО И АВСТРИЙСКИЯТ ГРАД ЩАЙР МОГАТ ДА УСТАНОВЯТ ПАРТНЬОРСТВО. ТОВА СТАНА ЯСНО СЛЕД СРЕЩА МЕЖДУ КМЕТА НА СТАРАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА ДАНИЕЛ ПАНОВ И ПОСЛАНИКА НА АВСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ – НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО АНДРЕА ВИКЕ. Двамата разговаряха за различните сфери, в които двата града могат да работят съвместно – култура, туризъм, туристически услуги и атракции, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, образование, икономика и промишленост.

Нeйно Превъзходителство Андреа Вике пое ангажимент да инициира установяването на двустранни отношения, като ще бъдат разгледани и вариантите за други градове, близки по профил до Велико Търново.

Даниел Панов запозна посланик Вике с богатото културно-историческо наследство на Велико Търново, многобройните културни събития и фестивали, съвременния облик на града като целогодишна дестинация за културен туризъм, образователен и икономически център с много ниска безработица, силен инвеститорски интерес, рекордна раждаемост и увеличаващо се население.

Сн. Ростислав ГРЪНЧАРОВ