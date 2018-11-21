Крайно класиране – есен 2018, Областна група – Север | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Спорт 

Крайно класиране – есен 2018, Областна група – Север

Публикувана на: 21.11.2018г. 156 прегледа
1 ФК“Недан“ с. Недан 8 7 1 0 33 – 5 22
2 ФК „Светкавица“ с. Михалци 8 6 1 1 35 – 11 19
3 ФК „Атлетик“ гр. Свищов 8 5 1 2 27 – 10 16
4 ФК „Морава“ с. Морава 8 5 1 2 27 – 13 16
5 ФК „Спортист“ с. Върбовка 8 3 1 4 17 – 25 10
6 ФК „Бенковски“ с. Българско Сливово 8 2 1 5 17 – 33 7
7 ФК „Стрела“ с. Ореш 8 2 0 6 13 – 26 6
8 ФК „Устрем“ с. Масларево 8 1 2 5 15 – 39 5
9 ФК „Бъдеще“ с. Бутово 8 1 0 7 12 – 34 3
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