Крайно класиране – есен 2018, Областна група – Север
Публикувана на: 21.11.2018г. 156 прегледа
|1
|ФК“Недан“ с. Недан
|8
|7
|1
|0
|33 – 5
|22
|2
|ФК „Светкавица“ с. Михалци
|8
|6
|1
|1
|35 – 11
|19
|3
|ФК „Атлетик“ гр. Свищов
|8
|5
|1
|2
|27 – 10
|16
|4
|ФК „Морава“ с. Морава
|8
|5
|1
|2
|27 – 13
|16
|5
|ФК „Спортист“ с. Върбовка
|8
|3
|1
|4
|17 – 25
|10
|6
|ФК „Бенковски“ с. Българско Сливово
|8
|2
|1
|5
|17 – 33
|7
|7
|ФК „Стрела“ с. Ореш
|8
|2
|0
|6
|13 – 26
|6
|8
|ФК „Устрем“ с. Масларево
|8
|1
|2
|5
|15 – 39
|5
|9
|ФК „Бъдеще“ с. Бутово
|8
|1
|0
|7
|12 – 34
|3