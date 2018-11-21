Крайно класиране есен 2018, Елитна областна група | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Спорт 

Крайно класиране есен 2018, Елитна областна група

Публикувана на: 21.11.2018г. 185 прегледа
1 ФК“Земеделец-93″ с. Козловец 9 9 0 0 30 – 6 27
2 ФК“Левски 1986″ гр. Стражица 9 6 1 2 21 – 10 19
3 ФК“Левски“ гр. Лясковец 9 5 2 2 23 – 13 17
4 ФК“Лато“ с. Алеково 9 5 0 4 17 – 13 15
5 ФК „Изгрев 93“ с. Царевец 9 4 1 4 18 – 11 13
6 ФК „Удар“ гр. Бяла Черква 9 3 3 3 17 – 17 12
7 ФК „Чумерна“ гр. Елена 9 3 1 5 15 – 20 10
8 ФК „Лозен 2006“ гр. Сухиндол 9 3 0 6 14 – 27 9
9 ФК „Вихър“ с. Раданово 8 1 2 6 9 – 19 5
10 ФК „Пробив“ с. Овча Могила 9 1 0 8 8 – 36 3

Областна група – Север, отложени мачове

 

ФК „Недан“ – „Бъдеще“ 5:2

Атлетик“ – ФК „Бенковски“ 3:0

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