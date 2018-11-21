Крайно класиране есен 2018, Елитна областна група
Публикувана на: 21.11.2018г. 185 прегледа
|1
|ФК“Земеделец-93″ с. Козловец
|9
|9
|0
|0
|30 – 6
|27
|2
|ФК“Левски 1986″ гр. Стражица
|9
|6
|1
|2
|21 – 10
|19
|3
|ФК“Левски“ гр. Лясковец
|9
|5
|2
|2
|23 – 13
|17
|4
|ФК“Лато“ с. Алеково
|9
|5
|0
|4
|17 – 13
|15
|5
|ФК „Изгрев 93“ с. Царевец
|9
|4
|1
|4
|18 – 11
|13
|6
|ФК „Удар“ гр. Бяла Черква
|9
|3
|3
|3
|17 – 17
|12
|7
|ФК „Чумерна“ гр. Елена
|9
|3
|1
|5
|15 – 20
|10
|8
|ФК „Лозен 2006“ гр. Сухиндол
|9
|3
|0
|6
|14 – 27
|9
|9
|ФК „Вихър“ с. Раданово
|8
|1
|2
|6
|9 – 19
|5
|10
|ФК „Пробив“ с. Овча Могила
|9
|1
|0
|8
|8 – 36
|3
Областна група – Север, отложени мачове
„ФК „Недан“ – „Бъдеще“ 5:2
„Атлетик“ – ФК „Бенковски“ 3:0