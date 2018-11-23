Три жени и момиче на 12 пребиха 13-годишна ученичка от Горна Оряховица | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
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Три жени и момиче на 12 пребиха 13-годишна ученичка от Горна Оряховица

Публикувана на: 23.11.2018г. 2591 прегледа

Досъдебно производство за хулиганство е започнато в РУ – Г. Оряховица. Вчера около обяд в управлението е бил получен сигнал за побой в училище в железничарския град. На мястото незабавно е бил изпратен полицейски екип, който е установил, че три жени на 18, 39 и 63 години и момиче на 12 години, всички от Г. Оряховица са нанесли побой на 13-годишна ученичка от училището. Деянието е извършено в двора на учебното заведение. Работата по изясняване на случая продължава.

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Коментари за "Три жени и момиче на 12 пребиха 13-годишна ученичка от Горна Оряховица"

    • Ява
      23.11.2018 в 15:06

      Тези животни, кой друг!?

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