Три жени и момиче на 12 пребиха 13-годишна ученичка от Горна Оряховица

Досъдебно производство за хулиганство е започнато в РУ – Г. Оряховица. Вчера около обяд в управлението е бил получен сигнал за побой в училище в железничарския град. На мястото незабавно е бил изпратен полицейски екип, който е установил, че три жени на 18, 39 и 63 години и момиче на 12 години, всички от Г. Оряховица са нанесли побой на 13-годишна ученичка от училището. Деянието е извършено в двора на учебното заведение. Работата по изясняване на случая продължава.