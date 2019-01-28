Стартира езиковата подготовка по английски език на учителите от СПГ „Алеко Константинов” по програма Еразъм+

На 21.01.2019 г. стартира езиковата подготовка по английски език на преподавателите от СПГ „Алеко Константинов” – Свищов, които през месец април 2019 година ще проведат едноседмично обучение в гр. Берлин, Германия по проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, Сектор Професионално образование и обучение“.

Място на обучението е Учебна база „Проф. Бъров“ – Център за професионално обучение. Водещ лектор на чуждоезиковото обучение е ст. преп. д-р Петър Тодоров.