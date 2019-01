Какви са ползите от магданоза

Магданозът е една от най-използваните подправки в българската кухня. Той придава свежест и чудесен вкус на храната, има висока хранителна плътност и носи много ползи за тялото ни. Той е отличен източник на витамини А, C, К и фолиева киселина. В по-малки количества той е източник и на минерали като желязо, мед, магнезий, калций, фосфор и др.

Той съдържа два вида ценни съставки, които придават качествата на тази подправка. Магданозът е богат на етерични масла като миристицин, лимонен, евгенол и алфа туйен. Другият вид съставки са флавоноидите – апиин, апигенин, кризоериол и лутеолин.

Флавоноидите в магданоза са мощни антиоксиданти. Лутеолинът има силни антиоксидантни свойства и неутрализра свободните кислородни радикали и предпазва клетките от увреждания.

Свободните радикали предизвикват много заболявания и са причина за стареенето на клетките. Провеждани са проучвания с животни, които потвърждават, че употребата на екстракт от магданоз засилва антиоксидантния капацитет на кръвните клетки.

Освен източник на етерични масла и флавоноиди, магданозът съдържа големи количества витамин C и витамин А. Витамин C също проявява силни антиоксидантни свойства, а също противовъзпалителни и имуностимулиращи. Противовъзпалителното му действие се прилага успешно при състояния като остеоартрит и ревматоиден артрит. Засилвайки имунитета витамин C се използва като превенция на ушни инфекции и настинки.

Магданоз за здраво сърце. Той е чудесен източник на фолиева киселина. Тя изпълнява много функции в организма. Една от тях е свързана с нормалната дейност на сърцето и кръвоносните съдове.

При натрупване на високи нива от аминокиселината хомоцистеин в организма възниква риск от увреждане на кръвоносните съдове и последващи усложнения като инфаркт или инсулт, особено при пациенти с атеросклероза. Консумирането на храни, богати на фолиева киселина намаляват хомоцистеина и предпазват съдовете от увреждане.

Как да приготвяме магданоза? Предпочитайте пресен, пред изсушен магданоз. Измийте листенцата в купа с хладка вода, за да го почистите от пясък и други онечиствания, пише

Puls.bg . Най-често магданозът се използва като свежа подправка в готвени ястия като той се добавя накрая, когато ястието е почти готово, за да се запазят хранителните му свойства и да придаде свежест на храната. Магданозът може да се консумира и суров като подправка в много салати.