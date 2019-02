8 деца от областта са номинирани за наградите на фондация „Бербатов”

Божидара Венелинова Щърковска гр. Свищов, обл. В. Търново

Област на изява Наука Конкретна/и сфера/и Математика Ръководител „Академия 21 век“ – гр. Пловдив Възраст на номинирания 9 години Клас III клас Училище, град/село, област СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Първа награда (Gold Award, поделена, с най-висок резултат за България) – III клас, квалификационен кръг – дистанционно, 25 ноември 2018 г.

Тайландска международна математическа олимпиада (TIMO). Решават се 25 задачи от пет различни области – логическо мислене, алгебра, теория на числата, геометрия и комбинаторика, за 90 минути.

2. Втора награда (Silver Award, поделена) – II клас – Сингапурска международна математическа олимпиада (SIMOC) – Сингапур, 08.07.2018 г.

SIMOC протича в три кръга: индивидуален писмен конкурс по математика за ученици от ІІ до Х клас, и две предизвикателства в екип: „Математически войни” и състезанието „Спорт за ума”. Божидара има втора награда и в отборното класиране. Екипите за отборната част от състезанието се определят от организаторите и включват по три деца от различни националности и различни класове. Така състезанието тества и способността за работа в екип, за общуване на английски език.

3. Втора награда (Silver Award, поделена) – II клас – XIII Открита международна математическа олимпиада на Сингапурските и Азиатските училища (SASMO) – дистанционно, 7 май 2018 г.

В състезанието участват 28 000 ученици от 20 държави, от които 2664 са от II клас. 4. Втора награда (сребърен медал, поделена) – III клас, национално класиране

XXVII Национален математически турнир „Иван Салабашев“ – 1 декември 2018 г. Състезанието е в календара на СМБ и МОН.

5. Първа награда (Gold Award, поделена) – III клас, есенен кръг – дистанционно, октомври 2018 г.

VI Международен турнир „Математика без граници”

През 2018 г. Божидара взе участие и на финала на „Математически звезди“ – Пловдив. С резултата си за трето място влезе в топ 3 на националния рейтинг за втори клас на България. За това постижение е наградена с годишно обучение в школа на „Академия 21 век“. През 2018 г. тя спечели общо 15 отличия от международни, национални и областни състезания, сред които 4 първи, 9 втори и 2 трети места. За постигнати отлични резултати в научното познание е наградена с Грамота на Община Свищов.

Други интереси

Английски език, тенис на маса

Преслава Петкова Петкова гр. Свищов, обл. В. Търново

Област на изява Изкуство Конкретна/и сфера/и Поп и рок пеене Ръководител Антоанета Георгиева (Клуб за млади поп и рок изпълнители „Естрада“ – гр. Свищов) Възраст на номинирания 12 години Клас VI клас Училище, град/село, област СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Първо място (единствено) – II ВГ – X Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Една българска роза“ – Казанлък, 26.05.2018 г.

Конкурсът е в календара на МОН.

2. Първо място (единствено) – II ВГ – XXIX Международен конкурс „Citta di Uta” – Сардиния (Италия), 28-30.07.2018 г.

Преслава спечели сърцата и аплодисментите на жури и публика, и заедно с първото място спечели и Специалния приз „Mariele Ventre”, който е еквивалент на мини Гран при (за първите две възрастови групи на конкурса).

3. Първо място (поделено) – VI ВГ – XV Международен детски фестивал „Златни ябълки“ – Кюстендил, 12-13.10.2018 г.

Конкурсът е в календара на МОН.

4. Първа награда (единствена) – за най-добро изпълнение на българска песен, II ВГ – XVI Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Сребърна Янтра“ – В. Търново, 27-30.09.2018 г.

Конкурсът е в календара на Министерството на културата.

5. Второ място (поделено) – II ВГ – X Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Съзвездие“- Шумен, 27-28.10.2018 г.

Конкурсът е в календара на МОН.

През успешната за нея 2018 г. Преслава спечели и трета награда, както и Специалната награда за най-добра интерпретация на българска песен на НК „Петнадесет лалета“ – Хисаря. Заедно с други деца от Клуб за млади поп и рок изпълнители „Естрада“ се включва в редица културни мероприятия, организирани от Община Свищов.

Други интереси

Участва с голям успех в олимпиади по математика, български език и литература и английски език на общинско и областно ниво.

Вилияна Вилиславова Иванова гр. Свищов, обл. В. Търново

Област на изява Изкуство Конкретна/и сфера/и Поп и рок пеене Ръководител Антоанета Георгиева Възраст на номинирания 11 години Клас V клас Училище, град/село, област СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Първа награда (поделена) – II ВГ – XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Звездици за Лора“ – Свищов, 13-15.04 2018 г.

Конкурсът ежегодно е в календара на Министерството на културата. Той събира най-добрите участници от страната и ето защо наградите са с висока стойност.

2. Първо място (единствено) – I ВГ – X Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Една българска роза“ – Казанлък, 26.05.2018 г.

Конкурсът е в календара на МОН.

3. Първа награда (поделена) – III ВГ – XXII Международен конкурс за изпълнители на българска и популярна песен „Северно сияние“ – Русе, 12-14.10.2018 г.

Конкурсът е в календара на Министерството на културата.

4. Второ място (единствено) – II ВГ – Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен – Пловдив, 30-31.03. 2018 г.

Конкурсът ежегодно е в календара на МОН.

През юли 2018 г. Вилияна бе селектирана да представи България на един от най-големите музикални форуми – „Славянски базар“ – Витебск (Беларус). От 60 участници, подали заявки, след предварителната селекция на организационният комитет във Витебск, бяха допуснати 20 страни и България бе една от тях. Вилияна спечели сърцата на публиката и получи многобройни покани за участия в престижни музикални конкурси в Латвия, Италия, Русия, Казахстан и Испания. Участва в различни благотворителни концерти и имаше многобройни участия в града си и страната.

Вилияна е член на Клуб 2016 и Клуб 2017 на Фондация „Димитър Бербатов“.

Други интереси

Свири на пиано, танцува народни танци и изучава засилено английски език. А от 2018 г. учи и руски език.

Виктория Георгиева Георгиева гр. Свищов, обл. В. Търново

Област на изява Наука Конкретна/и сфера/и Математика Ръководител Милена Николаева Възраст на номинирания 12 години Клас VI клас Училище, град/село, област СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Първо място (единствено) – V клас, регионално класиране – Свищов

XXVI Национално Великденско математическо състезание – 21 април 2018 г.

Състезанието е от календара на МОН и на СМБ.

*2. Трето място (поделено) – V клас, зимен кръг – дистанционно, февруари 2018 г.

*3. Трето място (поделено) – V клас, финален кръг – Несебър, 2 юли 2018 г.

V Международен турнир „Математика без граници“

4. Първо място (поделено) – VI клас, есенен кръг – дистанционно, октомври 2018 г.

VI Международен турнир „Математика без граници”

5. Второ място (единствено) – VI клас, регионално класиране – Свищов

XXVII Национално Коледно математическо състезание – 08 декември 2018 г.

Състезанието е от календара на МОН и на СМБ.

Виктория е удостоена с награда на Община Свищов за постигнати високи резултати.

Виктория е член на Клуб 2015, Клуб 2016 и Клуб 2017 на Фондация „Димитър Бербатов”.

Други интереси

Английски език и спорт

Мила Йорданова Ангелова гр. Велико Търново

Област на изява Изкуство Конкретна/и сфера/и Модерни танци Ръководител – Възраст на номинирания 18 години Клас XII клас Училище, град/село, област ЧПГ Американски колеж „Аркус“ – гр. В. Търново

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Първо място (единствено) – стил „Акробатични танци“, соло (танц „Feeling Good“), ВГ сеньори – XIV Национален танцов конкурс „Хармония и сила“ за Купа „Олимп“ в рамките на Международната морска олимпиада на изкуствата – Созопол, 29.06-05.07.2018 г. Олимпиадата е в календара на министерството на културата и на БФСТД.

*2. Първо място (единствено) – стил „Съвременни танци“, соло (танц „At a crossroads“), ВГ сеньори

*3. Трето място (единствено) – стил „Modern/Contemporary“, соло (танц „The Radical Self“), ВГ сеньори

II Международен танцов конкурс „mOvmnt“ – Русе, 10-11.03.2018 г.

4. Второ място (единствено) – стил „Акробатични танци“, соло (танц „Feeling Good“), ВГ сеньори – XII Международен танцов фестивал “Magic World” – Хасково, 15-17.06.2018 г.

Фестивалът е от календара на Министерството на културата и на Световната артистична танцова федерация (WADF). С жури от САЩ и 10 европейски държави.

5. Трето място (единствено) – стил „Modern“, соло (танц “To live or not to live?”), ВГ сеньори – Световен танцов шампионат, финали – Рим (Италия), 26-27.10.2018 г.

Шампионатът е в календара на Световната балетна организация (WBA).

През 2018 г. Мила спечели също стипендии за обучение в танцово училище Ateneo Della Tanza с артистичен директор Marco Batti в Тоскана (Италия) и за интензивно лятно обучение в University Of Michigan в Ан Арбър, Мичиган (САЩ).

Мила е член на Клуб 2017 на Фондация „Димитър Бербатов“.

Други интереси

Освен с танци, Мила обича да се занимава с фотография, свири на китара и пиано и изучава чужди езици.

Александра Спасова Даскалова гр. Велико Търново

Област на изява Наука Конкретна/и сфера/и Математика Ръководител Петя Георгиева Област на изява Изкуство Конкретна/и сфера/и Пиано Ръководител Мирела Валявичарска Възраст на номинирания 13 години Клас VII клас Училище, град/село, област СУ „Емилиян Станев“ – гр. В. Търново

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Трето място (поделено) – VI клас, зимен кръг – дистанционно, февруари 2018 г.

V Международен турнир „Математика без граници“

2. Първо място (поделено със сестра й Теодора) – група V-VI клас, областен кръг – В. Търново, 17 март 2018 г.

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Състезанието е в календара на МОН.

3. Трета награда (Bronze Award, поделена) – VI клас – XIII Открита международна математическа олимпиада на Сингапурските и Азиатските училища (SASMO) – дистанционно, 7 май 2018 г.

В олимпиадата се състезаваха 28 000 ученици от 20 държави.

Александра е член на Клуб 2013, Клуб 2014, Клуб 2015, Клуб 2016 и Клуб 2017 на Фондация „Димитър Бербатов“ с „Пиано“ и с „Математика“.

Други интереси

Пиано. Физика, Химия.

Теодора Спасова Даскалова гр. Велико Търново

Област на изява Наука Конкретна/и сфера/и Математика Ръководител Петя Георгиева Област на изява Изкуство Конкретна/и сфера/и Пиано Ръководител Мирела Валявичарска Възраст на номинирания 13 години Клас VII клас Училище, град/село, област СУ „Емилиян Станев“ – гр. В. Търново

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Второ място (поделено) – VI клас, зимен кръг – дистанционно, февруари 2018 г.

V Международен турнир „Математика без граници“

2. Първо място (поделено със сестра й Александра) – група V-VI клас, областен кръг – В. Търново, 17 март 2018 г.

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Състезанието е в календара на МОН.

3. Трета награда (Bronze Award, поделена) – VI клас – XIII Открита международна математическа олимпиада на Сингапурските и Азиатските училища (SASMO) – дистанционно, 7 май 2018 г.

В олимпиадата се състезаваха 28 000 ученици от 20 държави.

Теодора е член на Клуб 2013, Клуб 2014, Клуб 2015, Клуб 2016 и Клуб 2017 на Фондация „Димитър Бербатов“ с „Пиано“ и „Математика“.

Други интереси

Пиано. Физика. Химия.

Дони Пламенов Петров гр. Стражица, обл. В. Търново

Област на изява Изкуство Конкретна/и сфера/и Танцово изкуство Ръководител Зорица Радловска (Спортен клуб „Зоки“ – гр. В. Търново) Възраст на номинирания 11 години Клас V клас Училище, град/село, област СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица

За кои топ 5 постижения го/я номинирам:

1. Първо място (поделено) – стил „Modern“, деца, соло (танц „All I Want“) – Международен танцов конкурс „mOvmnt“ – Русе, 10-11.03.2018 г.

С участие над 1200 танцьори и танцови формации от над 10 страни, с над 1000 хореографии в отделните категории.

*2. Първо място (единствено) – стил „Modern“, деца, соло (танц „To this day“)

*3. Второ място (единствено) – стил „Танцово шоу“, деца, соло (танц „Аплодисменти моля“)

VI Балканска танцова спартакиада за Купа „Търновска царица“ – В. Търново, 9-11.11.2018 г.

Състезанието е от календара на Българска федерация по спортни танцови дисциплини (БФСТД).

4. Второ място (единствено) – стил „Modern“, деца, соло (танц „All I want“) – XII Международен танцов фестивал „Magic Word“ – Хасково, 15-17.06 2018 г.

Фестивалът е от календара на Министерството на културата и от календара на Световна артистична танцова федерация (WADF).

5. Второ място (единствено) – стил „Съвременни танци“, деца, соло (танц „Различен“) – XX Общонационален конкурс „Празник на танца“ – Варна, 16-18.11.2018 г.

През 2018 г. Дони заема призови места в дуети със Станислава Коева, Ема Пвлова и Ивайла Недева. Както и редица първи места в групи и формации в различните стилове в танцовото изкуство.

През 2018г. Дони е отличен с Общинската награда “Ангел Каралийчев“ и Плакет за отличен успех, за отлично представяне на национални и международни конкурси по танцово изкуство, за активно участие в училищни и извънучилищни дейности и събития.

Дони живее в гр. Стражица и от 6 години тренира при Зорица Радловска във В. Търново. С всяка изминала година пътуването става по-трудно, поради което и не посещава редовно тренировките. Въпреки това Дони успява да заема призови места на всички танцови състезания, фестивали и конкурси.

Дони е член на Клуб 2016 и Клуб 2017 на Фондация „Димитър Бербатов“, Лауреат на Голямата награда за 2015 г.

Други интереси

Дони обича народните танци и играе в танцов състав към ОДК в гр. Стражица. Член е на Литературен клуб „Пегасчета“ към същия ОДК.

Обича да плува.

Активно участва във всички организирани благотворителни каузи в града: базари, културни програми, дарения.

