Възпитаник на Стопанска академия осигури за двама студенти едноседмично посещение в Сингапур

Бизнесменът д-р Нгуен Ван Чъ, от Виетнам – възпитаник на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, осигури едноседмично посещение в Сингапур за двама свищовски студенти. Нгуен Ван Чъ завършва висшето си образование в Свищов през 1984 г., със спец. „Обработка и проектиране на икономическата информация”, а след това защитава докторска дисертация във ВИИ „Карл Маркс”, София. Днес д-р Нгуен Чъ e инвестиционен посредник, работещ във Виетнам и Сингапур. В родната Алма матер той се завърна за първи път през м. декември 2018 г. по покана на председателя на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д.н. Борислав Борисов, и бе гост на тържественото честване на студентския празник. При визитата си, д-р Нгуен Чъ предложи да поеме престоя на двама свищовски студенти в Сингапур, с цел да се запознаят с тази екзотична страна и с възможностите, които има за интензифициране на икономическите връзки с България. По предложение на ръководството на Академията, за посещението бяха избрани Теодора Димитрова – магистър по „Икономика и мениджмънт на туризма” и четвъртокурсникът Цветан Цаков от спец. „Маркетинг”, и двамата изявени студенти – отличници. По думите на Теодора, Свищов завинаги ще живее в сърцето на сингапурския гражданин и възпитаник на Стопанска академия – Нгуен Ван Чъ, който „до ден днешен си спомня с усмивка за града и работи за бъдещето му развитие, изпълнен с идеи и оптимизъм”. По време на визитата си, свищовските студенти съчетаха работни посещения, туризъм, опознаване на правилата за живот и бита в островния град-държава в Югоизточна Азия.

Сред първите посетени места са два университета и две политехники (вид висше учебно заведение с 3-годишен срок на обучение в технически специалности). Гостите имаха възможност да разгледат учебни аудитории, студентски стол, спортна база, да се запознаят със системата на висшето образование и да добият реална представа за студентския начин на живот в Сингапур. При посещенията в няколко бизнеспарка те се срещнаха и разговаряха с бизнесмен, който осъществява международна търговия с различни типове продукти. Той сподели пред студентите, че до момента няма търговски взаимоотношения с България, но би се радвал да получи предложения и да осъществи контакти. По думите му, България може да бъде конкурентна за пазара в Сингапур с био производство на плодове и зеленчуци. При срещи с други представители на бизнеса, свищовските студенти коментираха икономическото развитие и законовата уредба на страната. Сред забележителностите на Сингапур, които успяха да видят, са светлинното шоу в Gardens by the bay, плажната ивица, безбройните небостъргачи и уникални паркове, China town и Little India.

„С очите си видяхме перфектно работеща система, без безработица, замърсяване, расизъм и престъпления. Хората живеят в хармония и разбирателство, липсва страх и недоверие. Изключително любезни са с туристите, винаги усмихнати и готови да помогнат”, сподели Цветан след завръщането си в Свищов. Студентите изразиха благодарност към д-р Чъ за поканата, гостоприемството и предоставената им възможност. „Благодарим Ви д-р Чъ, че ни накарахте отново да повярваме в безкористната доброта и, че ни дадохте пример за това, как трябва да се държи един успял човек! Благодарим Ви, че ни показахте Сингапур в пълния му блясък и ни заредихте с положителна енергия, нови идеи и амбиции! Тези седем дни ще останат незабравими за нас, така, както за Вас са незабравими студентските Ви години в град Свищов”, се казва още в обръщението на Теодора до д-р Нгуен Ван Чъ.

Според проф. Борисов, с това посещение на двамата студенти не се изчерпват инициативите на приятеля на Стопанска академия от Виетнам. Д-р Нгуен Ван Чъ е силно мотивиран да работи за привличане на сингапурски инвестиции в новата индустриална зона в Свищов, както и да подпомогне създаването на бизнес училище „ЕвроАзия” към Стопанска академия „Д. А. Ценов”.