Розмаринът пази сърцето

Освен че е прекрасен на вкус, розмаринът е и невероятно полезен. Той действа като тоник, има противовъзпалителни свойства, антимикробни качества и има успокояващо за нервната система въздействие.

Тези и още много полезни свойства розмаринът дължи на антиоксидантите, флавоноидите, фенолните киселини и терпените в състава си. Благодарение на тях той оказва благотворно влияние върху целия организъм.

Розмаринът е познат още от древността. Неговите полезни свойства са били използвани от много народи. Предимно е употребяван като средство за подобряване на паметта. Той предотвратява различни заболявания, свързани с дегенерация на нервната тъкан, причиняващи загуба на памет и други важни мозъчни функции, пише az-jenata.bg. Полезен е срещу депресия, за повишаване на енергийните нива, намалява умората и потиска стреса. Освен това е чудесно средство за подобряване на съня.

Стимулира сърдечносъдовото здраве

Благодарение на антиоксидантите в състава си, розмаринът оказва положително влияние върху цялата сърдечносъдова система. Той предотвратява потенциалните увреждания, които свободните радикали биха нанесли на сърцето и съдовете.

Има противоракови свойства

Основната активна съставка на розмарина (розмаринова киселина или карнозол) има впечатляващи антиканцерогенни свойства. Тя потиска разрастването на вече съществуващ рак на яйчниците и подсилва ефекта на някои химиотерапевтици, констатира изследване публикувано в US National Library of Medicine към National Institutes of Health (Американска национална медицинска библиотека към Национален здравен институт на САЩ).

Предпазва от UV-лъчите

Чаят от розмарин, както и етеричното масло от билката имат слънцезащитни свойства за кожата. Те предпазват от стареене и увреждане, които слънчевите лъчи нанасят.

Има силни антибактериални свойства

Компонентите, съдържащи се в розмарина, имат доста изявен антивирусен, антибактериален и противогъбичен ефект. Полезни са и при акне.

Облекчава симптомите при астма

Розмаринът потиска ензими, които отключват симптомите на астма, като кашлица, задух, спазми при дишане, болка в гърдите, хрипове.

Ускорява изгарянето на мазнини

Розмаринът има свойството да потиска ензима, отделян от панкреаса, който метаболизира мазнините. Това означава, че когато консумирате млечни продукти например, мазнините от тях ще бъдат директно изхвърлени заедно с екскрементите. Няма да бъдат абсорбирани или натрупани под формата на мастна тъкан. Ако имате такава в излишък, тя ще бъде изгорена по-бързо с помощта на розмарина.

Предотвратява образуване на тромби

Кръвните съсиреци или тромби са опасни за живота. Те могат да се откъснат след образуването и нарастването си, като запушат важен кръвоносен съд. Розмаринът съдържа вещества, които имат разреждащо действие спрямо кръвта, което намалява опасността от поява на тромби.

