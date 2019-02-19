Ученици от единадесетите класове на Американски колеж „Аркус“ и младежи от клубовете „Ротаракт“ и „Интеракт“ във Велико Търново получиха старопрестолни грамоти за дарителство в подкрепа на областната болница „Д-р Стефан Черкезов“.
Публикувана на: 19.02.2019г. 388 прегледа
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Браво на Аркус