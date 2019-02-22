Съдийски назначения: Северозападна Трета лига ХVІ кръг, 24.02.2019 г., 14:30 часа
Публикувана на: 22.02.2019г. 33 прегледа
„Първа атомна“ – „Бдин 1923“ П. Иванов, Михайлов, Христов
ОФК „Трявна“ – „Спартак Плевен“ Г. Давидов, Капарашев, Атанасов
„Локомотив“ (Мездра) – „Вихър“ Н. Малджански, Цолов, Найденов
„Левски 2007“ – „Локомотив“ (Дряново) Ст. Ставров, Арабаджиев, Димитрова
„Янтра“ (Габрово) – „Ком“ М. Павлов, Корчева, Йорданов
ФК „Севлиево“ – „Партизан“ Н. Петров, Банчев, Ив. Петров
„Академик“ – „Янтра“ (П. Тр.) Ст. Тодоров, Ников, Кинов
ОФК „Павликени“ – „Ботев“ (Луковит) Р. Христов, Велков, Георгиев