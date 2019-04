5 научно подкрепени стратегии да печелите всеки спор

Споровете и конфликтите в живота ни са нещо съвсем естествено. Всеки ден общуваме с много и различни от нас хора, с които няма как винаги да сме на едно и също мнение. Това неминуемо води до оживени спорове, дискусии, а понякога и конфликти, които трябва да се разрешат със сериозни аргументи. С днешната статия ще се опитаме да ви помогнем да вземете превес в следващия спор, в който участвате, като узнаете няколко стратегии за побеждаване, научно подкрепени от различни изследвания. Вижте 5 от тях.

Говорете по-ниско

Изследване, направено през 2016-а и публикувано в Journal of Experimental Psychology открива, че понижаването и удебеляването на гласа може да ви направи по-убедителни. Изследователите записали над 90 студенти, участници в дебат. При проучването се оказало, че хората, които намалявали тона на гласа си, говорейки по-ниско при изказване на аргументите си, били по-успешни в дебата в сравнение с тези, които говорели по-високо. Според изследователите въпросът не е в това колко високо или ниско може да говорите по принцип, а тайната е в това да понижавате тона на гласа си в момента, в който изказвате мнението си, за да бъдете по-убедителни.

Установете зрителен контакт

Ако искате да победите в спора, това е едно от силните ви оръжия. Ако някой се опитва много силно да ви накара да повярвате в аргументите му, не спирайте да го гледате, заложете на зрителния контакт. Проучване от 2013-а година и публикувано в Psychological Science, разкрива, че зрителният контакт може да направи хората по-издръжливи на убеждаване, ако те вече проявяват несъгласие с представената гледна точка. Участници, които са били фокусирани върху очите на събеседника си, са били по-малко възприемчиви към опозиционната гледна точка, били са по-затворени откъм интеракция, както и е било по-трудно да бъдат убедени в спора.

Съгласете се с другата страна

Понякога съгласието може да е ключът към победата в един спор. Изследване от 2014-а, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences открива, че „парадоксалното мислене“ може да помогне да промените поведението или мисленето на човека отсреща. Когато използвате тази тактика в диспут, бихте могли да изразите съгласие с гледната точка на събеседника си, но като я преувеличите или доведете до крайност. Например, ако ваш приятел е сигурен и настоява, че никога няма да срещне любовта на живота си и да се ожени, ако вие го окуражите да остане позитивен, това няма да помогне или да промени нагласите му. Тогава приложете парадоксалното мислене. Вместо да изразите несъгласие с него, съгласете се, но отивайки към крайност – „Да, прав си. Не се опитвай повече. Няма да стане и трябва да се примириш, че ще остарееш сам/а.“ Това със сигурност няма да му/ѝ се хареса и ще провокира размисъл в тази посока. Тази тактика е доказала своя ефект в разрешаването на конфликти.

Използвайте „социалното доказателство“

Социалното доказателство е концепция, базирана на психология, която е лансирана от професора по психология Робърт Чалдини. Според тази концепция по-вероятно е да променим своето поведение, виждайки, че други хора го правят. Това е причината зад успеха на звездите, които рекламират дадени продукти или инициативи. Например, много хора се доверяват на звездите, които рекламират даден продукт и са готови да го пробват, за да се уверят, че е толкова добър. Според Чалдини социалното доказателство е една от най-добрите тактики, които може да използвате, за да убедите другите и да печелите диспути. За да има ефект тази тактика е добре да посочите/ използвате в спора името на личност, която знаете, че събеседникът ви уважава и цени.

Разберете аргументите на събеседника си и ги сложете в друга рамка

Огромно предизвикателство е понякога да накараш човека отсреща да погледне през твоите очи. Но изменяйки рамката на тяхната гледна точка може да бъде разковничето. В изследване от 2015-а, публикувано от Society for Personality and Social Psychology, специалисти по поведението искали да намерят най-добрия начин да предадат политически аргументи към хора с опозиционни убеждения. Това, което те открили е, че преформатирането на една идея може да помогне на хората да погледнат на нещата от друг ъгъл. Например, участници в изследването с либерални убеждения били по-скоро съгласни с идеята за еднополовите бракове, когато било представено с подчертаване на справедливостта. От друга страна, по-консервативните участници се съгласили с идеята, когато изследователи подчертали, че еднополовите двойки били „лоялни, патриотични американци“. Изводът бил, че в стремежа си да победите в един диспут е добре да използвате и измените гледната точка на събеседника си така, че той да се съгласи с вас.

Изтоник: az-jenata.bg