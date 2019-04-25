Програма за честване на Възкресение Христово във Велико Търново 2019 г.
27 април 2019 г. /Възкресение Христово/
22,30 ч. Входа на крепостта Царевец
Отваряне портите на Крепостта.
22,30- 23,30 ч. Входа на крепостта Царевец
Влизане в Крепостта.
23,30 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”
Пасхално богослужение.
24,00 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”
Изнасяне на Благодатния огън, звън на всички църковни камбани,
възвестяващ Възкресение Христово.
00,30 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”
Литийно шествие към Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”.
00,40 ч. Площад „Цар Асен I”
Раздаване на боядисани яйца и парчета козунак.
01,00 ч. Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”
Възкресна Света литургия.
28 април 2019 г. /Второ Възкресение/
11.00 ч. Храм „Възкресение Христово”
Богослужение на Второ Възкресение.
21.00 ч. Площад „Цар Асен I”
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина”.