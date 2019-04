Лекарите са безсилни срещу гъбички-убийци

Специалисти от американските Центрове за контрол и профилактика на заболяванията добавиха гъбичките Candida auris в списъка с най-актуалните заплахи за здравето на хората по света, съобщи Сайънс алърт.

По думите им, напоследък разпространението на C. auris е придобило критични мащаби. Заразеният с гъбички човек умира след средно около 90 дни. Не съществуват лекарства срещу тази „нова чума“.

За пръв път за C. auris се заговори през 2009 г., когато лекари в болница в Токио откриха гъбичката в ушния канал на 70-годишна японка. През следващите 4 години бе оповестено за заразявания в Европа и САЩ. Още тогава стана ясно, че гъбичката предизвиква инвазивна кандидоза, при която се заразяват кръвотокът, централната нервна система и вътрешни органи.

Гъбичката C. auris е резистентна към много лекарства. Специалисти смятат, че резистентността й може да е свързана с широкото разпространение на противогъбични препарати в селското стопанство. ДНК анализът на 4 вида C. auris показал, че гъбичките еволюирали 4000 години, но станали „неунищожими“ едва наскоро.

Свързаната с C. auris опасност е най-голяма за хората с неразвита или отслабена имунна система, включително за новородените, възрастните, пушачите, диабетиците, засегнатите от автоимунни болести. Всеки втори заразен умира за 90 дни. Предполага се, че до 2050 г. от подобни инфекции могат да умрат 10 милиона души, докато прогнозираната смъртност от рак за същия период не надвишава 8 милиона души.

Специалистите отбелязват, че е невъзможно да се води борба с гъбичките C. auris, без да се отговори на въпроса какво е дало тласък на разпространението им. /Йордан Ачков/

/ЙАО/

Източник: БТА