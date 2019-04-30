ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, 55 кв. м, до училище „Емилиян Станев“ 70 000 лв., 0883 474 205. 120-8

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-8

РЕМОНТИРАН апартамент с две спални, „Чолаковци“, 0883 474 205. 120-8

ТУХЛЕН апартамент с две спални, 110 000 лв., 0883 474 205. 120-8

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-8

ДВУСТАЕН, център, 31 000 Е, 0895 269 196. 120-8

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, широк център, 0895 269 196. 120-8

ДВУСТАЕН нов, „Триъгълника“, 39 500 евро, 0895 269 196. 120-8

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-8

СПАЛНЯ, хол и кухня, до Строителния техникум, с двор, 30 кв. м, 0886 656 062. 120-8

ДВУСТАЕН, център, тухла, южен, старо строителство, 0886 656 062. 120-8

ДВУСТАЕН, 64 кв. м, „Илстрой“, „Лидл“, 0886 656 062. 120-8

ЖИЛИЩЕ, юг/запад, ет. 2, 67 кв. м, „Картала“, 37 000 Е, 0883 445 705. 120-8

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, с гараж, ул. „Полтава“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 59 000 лв., 0883 445 705. 120-8

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-8

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-8

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-8

ПОМЕЩЕНИЕ, на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв., 0887 648 269. 120-8

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона В“, 57 000 лв., 0887 648 269. 120-8

ЖИЛИЩЕ с една спалня, център, втори етаж, 0886 656 062. 120-8

ПАРЦЕЛ в Първомайци, 1340 кв. м, 13 000 лв., 0878 403 704. 120-8

ДВОРНО място в с. Драганово, с кладенец, 0878 403 704. 120-8

ТРИСТАЕН, юг, в „Колю Фичето“, 47 000 Е, 0885 856 764. 120-8

ТРИСТАЕН апартамент в гр. Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

КЪЩА в град Дебелец, за ремонт, с 400 кв. м двор, 0886 656 062. 120-8

ОБЗАВЕДЕН апартамент в центъра на Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0878 403 704. 120-8

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-8

ПАНЕЛ в квартал „Зона В“, ет. 3, 77 кв. м, добро състояние, 0886 656 062. 120-8

ИЗГОДНА къща в Присово, 0883 474 205. 120-8

ИЗГОДНО, двустаен, ново строителство, с тераса, ет. 3, 30 000 Е, 0883 445 705. 120-8

СПАЛНЯ, хол, кухня, ул. „Полтава“, ет. 5, не последен, 0886 656 062. 120-8

ТРИСТАЕН, старо строителство, център, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-8

ГАРСОНИЕРА в квартал „Колю Фичето“, 64 000 лв., 0885 856 764. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, източен, среден етаж, 32 500 Е, 0886 656 062. 120-8

ГАРАЖ, бул. „Габровски“, с канал, 20 кв. м, 0886 656 062. 120-8

НОВО строителство, двустаен, „Бузлуджа“, 0885 856 764. 120-8

ПАРЦЕЛ, в регулация, Долна Оряховица, с кладенец, 0878 403 704. 120-8

ПАРЦЕЛ, област Габрово, 0878 403 704. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона В“, 0889 123 937. 120-8

МНОГОСТАЕН апартамент, Полски Тръмбеш, 19 700 Е, 0889 123 937. 120-8

КЪЩА в Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, с акт 16, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-8

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-8

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-8

КЪЩА на три етажа, ново строителство, Поликраище, 0878 403 704. 120-8

ИЗГОДНО, ново строителство, до „Практикер“, двустаен, южен, втори етаж, 29 000 Е, 0886 656 062. 120-8

КЪЩА в Страхилово, 0878 403 704. 120-8

ТРИСТАЕН обзаведен, до Спортна зала, 56 000 Е, 0885 856 764. 120-8

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, тухла, Горна Оряховица, 53 000 лв., 0878 403 704. 120-8

ТРИСТАЕН ремонтиран, газифициран, в центъра, над съда, 0886 656 062. 120-8

АПАРТАМЕНТ с гараж, многостаен, център, 75 000 Е, 0878 403 704. 120-8

ЮЖНА гарсониера, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-8

ИЗГОДНО, двустайно, южно жилище в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 0883 445 705. 120-8

МНОГОСТАЕН, център, 62 500 Е, 0885 856 764. 120-8

ПАРЦЕЛ, Присово, 1067 кв. м, 0883 474 205. 120-8

ЕДНОСТАЕН, център, ново строителство, 23 200 евро, 0885 856 764. 120-8

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 52 000 евро, 0885 856 764. 120-8

КЪЩА с два декара двор в с. Плаково, 35 000 лв., 0885 856 764. 120-8

ЕТАЖ от къща, център, с гараж, 0885 856 764. 120-8

ТРИСТАЕН апартамент, до кино „Искра“, с панорама към Царевец, ет. 3, 0883 445 705. 120-8

ОТЛИЧЕН тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“ – 0883 445 705. 120-8

ЕТАЖ от къща, отремонтиран, с гараж, в център, 0885 856 764. 120-8

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-8

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 1 декар, 0883 474 205. 120-8

ДВУСТАЕН, отличен апартамент, бул. „България“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-8

ПЕРФЕКТНО обзаведена боксониера, ново строителство, център, 55 000 лв., 0885 838 000. 120-8

ИЗГОДНО, двустаен, центъра на Долна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

МНОГОСТАЕН апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-8

ЛУКСОЗЕН етаж от къща в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

ЕТАЖ от къща, квартал „Калтинец“, Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

КЪЩА на два етажа с офис и магазин в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, до „Кауфланд“, Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

АПАРТАМЕНТ, центъра на Долна Оряховица, 0878 403 704. 120-8

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-8

ТРИСТАЕН, нов, шпакловка/замазка, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-8

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, 40 000 Е, 0895 269 196. 120-8

„МИЛЕНА-М“ – недвижими имоти, www.milena-m.com, www.milenam.portalre.net, 062/620, 0899 939 850. 58-13

ЮЖНА боксониера в кв. “Бузлуджа“, 22 000 евро, 0884 864 445. 10-10

ЕТАЖ от къща, 36 900 евро, 0884 864 445. 10-10

ДВУЕТАЖНА къща в кв. „Варуша“, 26 000 евро, 0885 168 782. 10-10

АПАРТАМЕНТ в кв. „Чолаковци“, 15 500 евро, 0886 861 777. 10-10

АПАРТАМЕНТ, „Чолаковци“, 65 кв. м, от собственик, 0885 345 000. 11-8

ИЗГОДНО, двустаен, нов, юг, обзаведен, „Качица“, „Лидл“ – частник, 0988 772 020. 6-6

КЪЩА в с. Ресен с вътрешна баня и тоалетна, 0888 856 780. 5-4

КЪЩА в центъра на с. Яковци, 0888 856 780. 5-4

КЪЩА в с. Ресен, 1,5дка, двор с кладенец, 0888 856 780. 5-4

ДВУЕТАЖНА къща в гр. Дебелец, 500 кв. м двор, 0888 856 780. 5-4

АПАРТАМЕНТ в гр. Горна Оряховица, суперцентър, 0888 856 780. 5-4

АПАРТАМЕНТ до математическа гимназия, готов за живеене, 0888 856 780. 5-4

ПАРЦЕЛ в с. Керека, в регулация, 0888 856 780. 5-4

ПАРЦЕЛ в Дебелец, 0888 856 780. 5-4

МАГАЗИН, заведение в Дебелец, 0888 856 780. 5-4

ПРОДАВАМ двустаен тухлен апартамент в Г. Оряховица, 0878 490 901. 5-4

АПАРТАМЕНТ, тухла, обзаведен, мазе, остъклена тераса, кухня, две стаи, 61 кв. м, 45 300 евро, ул. „Д. Буйнозов“, без посредник, 0895 701 268. 2-2

ТРИСТАЕН, до стадиона, 0886 104 090. 3-2

ДВУСТАЕН, юг, обзаведен, до „Лидл“, 0884 696 444. 3-2

САНИРАНА гарсониера, кв. „Бузлуджа“, 0898 819 555. 3-2

НОВО стр-во, с две спални, 46 000 евро, 0897 776 064. 3-2

ПРОДАВАМ жилище – обзаведено, изгодно, без посредник, в село Вонеща вода, 0618/249 10.

ПРОДАВАМ етаж от къща, луксозно обзаведен, в близост до стадиона, със собствено паркомясто, барбекю, видеонаблюдение и добре озеленен двор, директно от собственика, 0885 981 218. 21-1

ПРОДАВАМ апартамент в с. Вонеща вода, без посредник, 0885 167 055. 6-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПРОДАВА Пежо 406 HDI 2,0, 90 к.с., всичко платено, 0887 940 750. 21-14

ГАЗ 53, Шемшево, 0887 254 243. 12-9

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-33

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 100-93

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-33

ДЪРВА за огрев, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, срещу „Спортно Търново“. 80-26

ДЕТСКА кошарка Lorelli, нова, неизползвана, 60 лв., 0876 226 355. 21-20

ДЪРВА за огрев с доставка на място, района на Велико Търново, цена 55 лв./кубик, 0886 668 166. 21-18

АЛУМИНИЕВА дограма – кафява, употребявана, дължина 11,90 м, височина 2,33 м, със стъклопакети, кв. „Бузлуджа“, 0884 936 000. 5-5

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0888 596 414. 2-2

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 062/62 21 50, 0885 467 529. 15-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ОВЦЕ и агнета, 06126/25 68, 0876 736 344. 10-9

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на: Стефан Стамболово, Обединение, Дебелец, Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-421

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-267

ТАВАНСКО помещение, център, 0897 976 027. 21-15

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Ресен купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-45

ИЗКУПУВАМ автомобили за скрап, 0883 484 512. 42-21

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ЕТАЖ от къща, 150 лв. на легло, лукс, 0878 403 704. 120-8

ПОЛУОБЗАВЕДЕН, двустаен, до пазара, 0889 123 937. 120-8

НОЩУВКИ, 0889 123 937. 120-8

ГАРСОНИЕРА, до Пети корпус, 250 лв., 0889 123 937. 120-8

АПАРТАМЕНТ, топцентър, за жилищни нужди или офис, 0878 403 704. 120-8

ЛУКСОЗЕН двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-8

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, 0889 123 937. 120-8

НОВООБЗАВЕДЕН двустаен, „Картала“, 500 лв., 0878 403 704. 120-8

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, първи наематели, 0878 403 704. 120-8

ОФИС с апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-8

ЕТАЖ от къща, 300 лв., 0878 403 704. 120-8

МНОГОСТАЕН, до „Марно поле“, 0889 123 937. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 350 лв., 0889 123 937. 120-8

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 400 лв., 0889 123 937. 120-8

РЕМОНТИРАНО двустайно жилище до „Била“, 0889 123 937. 120-8

БОКСОНИЕРА до „Лидл“, 0889 123 937. 120-8

КВАРТИРА, нощувки, 0887 636 096. 21-20

АПАРТАМЕНТ срещу мола, 0885 731 450. 11-11

СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Бузлуджа“, 300 лв., 0886 861 777. 10-10

БОКСОНИЕРА под наем, кв. „Бузлуджа“, 220 лв. 0886 861 777. 10-10

ТРИСТАЕН апартамент до пожарната, 350 лв., 0884 864 445. 10-10

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, панорама, II етаж, тухла, изолация, климатик, „Зона В“, 0885 250 153. 11-10

ГАРСОНИЕРА, южна, 250 лв., кв. „Акация“, 0888 631 077. 6-6

КВАРТИРА за момиче, 0898 690 770. 10-5

ГАРСОНИЕРА за жена, до „Неделя“, 0884 314 696. 3-3

СТАЯ за работник, център, 0884 314 696. 3-3

ГАРСОНИЕРА, „Варуша“, 0884 314 696. 3-3

АПАРТАМЕНТ, център, 280 лв., 0877 996 061. 2-2

ДАВАМ под наем боксониера, обзаведена, до мола, 0885 447 382. 2-2

ДВУСТАЕН, луксозен, център, 400 лева, 0884 696 444. 3-2

ДВУСТАЕН, обзаведен, в к-с „Слънчев дом“, 380 лева, 0886 104 090. 3-2

ДАВАМ под наем апартамент – 2 спални, хол, кухня, напълно обзаведен, 0897 913 464. 3-2

НОВ, двустаен, 0897 431 676.

ДВУСТАЕН обзаведен, ул. „Полтава“, 0887 374 092.

ДАВАМ обзаведен апартамент – хол, спалня, кухня, центъра на „Пишмана“, 0889 400 991. 6-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-8

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-8

ОФИС под наем, бул. „Васил Левски“, 0878 403 704. 120-8

ПОМЕЩЕНИЕ под наем в голям търговски обект – 15 кв. м, 0878 403 704. 120-8

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-8

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-8

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-8

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-8

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-8

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-8

ОФИС/помещение под наем, бул. „България“, 0878 403 704. 120-8

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-8

ОФИС, 140 лв., 17 кв. м, 0889 123 937. 120-8

ЗАВЕДЕНИЕ под наем, 0889 123 937. 120-8

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-8

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-8

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-8

ОБЗАВЕДЕН офис 43 кв. м, двустаен, срещу общината – 380 лв. без ДДС, 0896 698 083. 8-5

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ под наем, „Колю Фичето“, 0878 403 704. 120-8

ГАРАЖ, паркомясто, над общината, под жилищна кооперация – охраняем, ул. „Зеленка“ 24, цена 50 лв./мес., 0896 698 083. 10-5

ДАВАМ гараж под наем, Г. Оряховица, ул. „Ю. Гагарин“, 0885 450 373. 7-1

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-87

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-34

БУС 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 42-21

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 43-21

БУС 1,5 т, дълга база, хамали, споразумение, 0878 847 373. 21-10

ТРАНСПОРТНИ услуги до 3,5 т в областта и страната, 0882 988 566. 10-4

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-68

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-67

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-124

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-313

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-313

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-297

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-32

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-32

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-32

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 250-217

БЕТОНИ, покриви, саниране, цялостни ремонти, 0894 710 770. 150-144

ОТПУШВАНЕ на канали, видеоинспекция, 0883 212 033. 175-136

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-94

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-94

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-86

ВОДОПРОВОД и отопление, бързо и качествено, Маринов – 0889 510 038. 63-59

ОБЕМЕН бус, падащ борд, и хамали, 0988 711 170. 36-36

САМОСВАЛ, 2,5 т, изхвърляне на строителни отпадъци, 0988 711 170. 36-36

КЪРТЕНЕ и изхвърляне на строителни отпадъци и хамали, 0988 711 170. 36-36

ИЗНАСЯМ греди от стари къщи и покриви, 0888 146 321. 42-34

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-29

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-27

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-23

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, шпакловка, гипсокартон, 0988 989 707. 21-21

ИЗВЪРШВАМ услуги с минибагер и мини челен товарач, 0887 388 635. 30-19

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти и сенници и др., 0895 038 503. 21-19

ПОЧИСТВАНЕ на гаражи, мази, тавани, за възрастни – безплатно, 0878 411 479. 21-19

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на мазета и жилища, 0886 644 258. 21-19

ФИРМА „Опус Естейтс“ извършва висококачествени вътрешностроителни ремонти дейности, 0883 414 313. 21-17

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ дейности, 0877 866 738. 21-17

ТАПИЦЕР, 0888 898 954. 33-16

СТРОИТЕЛНА фирма работи с гаранция – груб строеж, подпорни стени, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, 0895 403 114. 21-15

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО почистване на апартаменти, 0886 066 207. 21-13

ВиК, ел., покриви, соларни системи, 0889 710 824. 21-13

СИМЕОН ЛЕСИЧКОВ – изграждане, ремонт и реконструкция на отоплителни и водопроводни инсталации, тел. 0898 93 08 28, 0882 25 22 24. 21-12

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ – алпинисти, скеле, 0898 538 938. 21-11

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, услуги, гипсокартон, 0885 791 999. 25-11

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, 0876 116 216. 21-11

ШПАКЛОВКА, обръщане на прозорци и боя, гипсокартон, 0885 716 439. 21-10

ТАПЕТИ, боя, шпакловка и др., 0876 618 281. 21-10

ПРАНЕ на мека мебел, 0878 691 448. 21-9

КОСЕНЕ на тревни площи, 0878 691 448. 21-9

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0878 478 137. 30-8

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка и боядисване, 0886 724 568. 30-7

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-6

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-5

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, ремонт на покриви, цигли и керемиди, 0886 526 499. 10-4

ИЗНАСЯНЕ на жилища, тавански стаи с транспорт и работници, 0886 526 499. 10-4

РЯЗАНЕ и демонтаж на метални съоръжения за скрап, 0888 827 089. 4-3

ВОДОПРОВОДЧИК, гипсокартон, боядисване, 0895 303 029. 30-3

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и косене, 0885 020 984. 21-3

БОЯДИСВА (стълбища), шпаклова, тапети, 062/62 50 92. 21-2

БРИГАДА от 5 души извършва следните видове работа: редене бордюри и плочки, изрязване храсти, хидроизолация, 0884 633 329.

РЕМОНТ на покриви, кофраж, зидария, 0885 237 903. 5-1

КОСЕНЕ, събиране трева, 0885 237 903. 5-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕЧЕБНИ масажи с миофасциални техники, 0882 807 731. 13-5

ПРОФЕСИОНАЛЕН гримьор, 0883 211 444. 2-2

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж седмично, събота, в ДКЦ 1- гр. В. Търново, ул. „Марно поле“ 21, записване 0879 002 239.

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Галев“ денонощно организира всичко за погребение и кремация, хладилна камера, 0888 352 857. 100-98

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ по математика, 0886 078 241. 21-20

КУРСОВЕ по козметика, масажи, ноктопластика, миглопластика, грим, отслабване, салон „Чар“, ул. „Калоян“ 13, 0887 245 270. 4-3

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0897 040 037. 100-64

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0897 227 534. 21-20

ПРЕВОДИ

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0877 939 850, Свищов: 0887 876 524. 58-13

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-191

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-131

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-54

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-54

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-52

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-50

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0879 257 373. 42-33

САЛОН за красота търси фризьор, 0886 991 611. 21-15

АВТОМИВКА търси работници, добро заплащане, 0888 893 011. 21-13

ТЪРСЯ ВиК майстори срещу добро заплащане, 0898 930 828. 12-12

СКЛАД търси мотокарист и оператор ленторезна машина, 0887 493 555. 12-12

МЕХАНА търси сервитьори, 0885 705 015. 11-11

КУЛИНАРЕН щанд в магазин „Кауфланд“ – В. Търново, търси продавач-консултант, 0887 907 032. 10-8

„АК ПЛАСТРОНИК“ АД търси опитен шлайфист за поддръжка на инструмети на шприц машини. Фирмата предлага отлично възнаграждение и социален пакет, тел. за връзка: 0879 968 632. 21-7

НАБИРАМ шофьори за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 528 603. 10-6

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 50 г., 0897 883 524. 11-6

ПАЗАЧИ за лятно заведение в центъра – пенсионери, 0888 636 001. 6-6

„РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД търси трима багеристи, притежаващи нужната квалификация и опит, и строителни работници с опит, 0897 210 821. 5-5

МАЙСТОР баничар, дневна смяна, добро заплащане, 0885 934 822. 21-4

ФИРМА търси да назначи общи работници за работа в арматурен двор, 0889 574 286. 10-3

ТАКСИМЕТРОВА фирма търси диспечер с опит, 0888 210 854. 6-3

ТЪРСИ продавач-консултант на закуски в Г. Оряховица, 0877 976 261. 4-3

ТЪРСИМ продавач-консултант за магазин хранителни стоки, 0878 606 144. 20-3

СЛАДКАРСКИ цех набира персонал дневна смяна, справка – тел. 0894 955 772, след 17 часа. 3-3

НАБИРАМЕ персонал за гр. Черноморец (миячки, чистачки, продавачки), може и мъже, телефон за връзка: 0888 100 161, 0888 008 672. 3-2

КАФЕ „Елена“ търси сервитьори за 2 дни седмично, 0888 863 988.

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 781. 21-17

КРЕДИТ с много ниска лихва, 0885 426 705. 17-17

ЗАЛОЖНА къща „Кеш Директ“, ниски лихви, 0879 475 501. 21-15