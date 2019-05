Защо не можете да спите и как да се справите с това?

Глобално проучване на Philips за съня показва защо не можем да спим – плюс триковете на хората по света, с помощта на които се справят с безсънието.

Ако се чудите „Защо не мога да спя?” повече от веднъж или два пъти седмично – или дори всяка нощ, със сигурност не сте единственият, който се опитва отчаяно да се сдобие с достатъчно часове здравословна почивка.

Според ново проучване на Philips 80% от хората по света искат да подобрят качеството на съня си, 62% смятат, че не спят добре, а повечето се радват средно на едва 6.8 часа сън на нощ през седмицата.

По-голямата част от хората, които или не спят добре, или искат да спят по-добре, се питат: Защо не мога да спя?

Компанията, която стои както зад любимия ви будилник, така и зад електрическите крушки, които използвате всеки ден – наскоро публикува резултатите от годишното си глобално изследване на съня в доклад, озаглавен The Global Pursuit of Better Sleep Health”.

Той показва как хората гледат на съня, общите здравословни проблеми, които могат да му повлияят, това, което хората правят, за да се сдобият с по-добър сън, както и и факторите от начина ни на живот, които ни държат будни през нощта.

Проучването е проведено сред 11 006 възрастни в 12 различни страни, посочва T+L.

Петте най-важни фактора, които влияят на съня, се срещат при хората от цял свят. Това са тревогите и стресът, средата на сън, работното или училищно разписание, развлеченията и здравословните условия, които влияят на добрата почивка.

54% ​​от участниците в проучването посочват, че ако са притеснени или стресирани, това сериозно затруднява съня им.

Той също така може да бъде повлиян от дълъг списък със здравни проблеми, като например безсъние, хъркане, нарушение на съня при смяна на работата, хронична болка и други. Според проучването три четвърти от възрастните страдат от поне едно от тези състояния.

Мнозинството от хората – 62%, предпочитат да се доверяват на онлайн източници на информация, за да научат повече за подобряване на съня си, отколкото да се обърнат към специалист. 60% от тях никога не са търсили лекар за помощ.

Най-често срещаните причини за това са, че не чувстват нужда от подкрепа или лечение, не смятат проблемите със съня за сериозни, чувстват сякаш вече знаят какво да правят или са загрижени за цената на лечение. Много се опитват да прибегнат до домашни стратегии за по-добър сън.

Те включват четене, гледане на телевизия, слушане на успокояваща музика, опитване на терапия за сънна апнея, въвеждане на график за лягане и събуждане, намаляване на консумацията на кофеин, медитация, прилагане на решение за качеството на въздуха, сън в две отделни легла с партьора, използване на маски за очи и други.

Според проучването най-често срещаните стратегии за подобряване на съня са четене, гледане на телевизия и слушане на успокояваща музика.

Добрият сън ни носи много положителни ползи за здравето – 77% от хората казват, че сънят влияе върху цялостното им здраве. А освен здравните ползи, добрият нощен сън ни кара да се чувстваме добре.

С толкова много различни фактори, свързани с начина на живот и здравето ни, които влияят върху съня, разбира се, не съществува еднозначно решение на проблема с липсата му.

Това, което работи за един човек, може да не работи за друг. Ако имате проблеми със съня, може би е добре да потърсите професионална помощ. Много от участниците в изследването – 44 процента, за да бъдем точни – казват, че сънят им се е влошил през последните пет години, като само 26% посочват, че е станал по-добър.

Ако сте в първата група и нищо не е проработило при вас през последните пет години, е добре да пробвате нова стратегия или да се обърнете към специалист.

Източник: profit.bg