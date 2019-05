Искате да живеете дълго и щастливо? Ето тайната

Кой не иска да живее по-дълго и да се радва на добро здраве? Тези 8 тайни ще ви помогнат.

Не на захарта! Захарта увеличава процесите на стареене, споделя Антъни Юн – американски пластичен хирург, автор на „The Age Fix: A Leading Plastic Surgeon Reveals How to Really Look 10 Years Younger“. Консумацията на захар, подсладени напитки, сладкиши и т. н. не само увеличава риска от диабет и наднормено тегло, но ни кара да изглеждаме по-възрастни.

Намалете глутена до минимум Безглутеновото хранене е не просто мода. Много хора не подозират, че имат чувствителност към глутена. В резултат може да страдат от кожни проблеми, наднормено тегло, възпаления на храносмилателната система, ускорени процеси на стареене.

Хранете се с цветовете на дъгата Цветните плодове и зеленчуци са богати на антистареещи антиоксиданти. Те подобряват здравето, но и забавят процесите на стареене.

Правете си прочистващи дни Прочистващите дни, които преминават само в консумацията на свежи плодове, зеленчуци и ядки, сокове, менюто, което изключва за няколко дни млечни и месни продукти, доказано има антистареещи ползи за тялото ни. Изследователи от Харвардския университет установиха, че краткосрочното „гладуване“ може да увеличи продължителността на живота, да забави стареенето и да подобри здравето ни.

Противодействайте на стреса Стресът и напрежението са навсякъде край нас. Макар че е трудно да останем винаги спокойни, можем да променим начина, по който реагираме на ситуациите. Повече за правилото 90/10 може да прочетете тук. Но не бива да забравяме и за добрите практики, като медитация, дълбоко дишане, ароматерапия, масаж, спорт, които имат положителен ефект върху нивата на тревожност.

Не забравяйте за витамин D Недостигът на витамин D се свързва с множество заболявания, които могат да съкратят живота ни. Освен това слънчевият витамин също ни помага да намалим риска от депресия.

Не се застоявайте Обездвижването увеличава значително риска от всякакви заболявания и състояния, които могат да съкратят живота. Специалисти съветват да не седим повече от два часа и да ходим поне по две минути на всеки два часа.

Не пропускайте средиземноморския начин на хранене Известен още като средиземноморска диета. Тя включва богата гама от антистареещи храни, които удължават теломерите, а стареенето зависи от тяхната дължина. За някои храни, като яйца, зехтин, кафе, риба, зелени зеленчуци, учените смятат, че могат да спомогнат за удължаване на теломерите.

Източник: marica.bg