ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, 55 кв. м, до училище „Емилиян Станев“ 70 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАН апартамент с две спални, „Чолаковци“, 0883 474 205. 120-1

ТУХЛЕН апартамент с две спални, 110 000 лв., 0883 474 205. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 31 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, широк център, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН нов, „Триъгълника“, 39 500 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, до Строителния техникум, с двор, 30 кв. м, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, южен, старо строителство, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, 64 кв. м, „Илстрой“, „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ, юг/запад, ет. 2, 67 кв. м, „Картала“, 37 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, с гараж, ул. „Полтава“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 59 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона В“, 57 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ЖИЛИЩЕ с една спалня, център, втори етаж, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Първомайци, 1340 кв. м, 13 000 лв., 0878 403 704. 120-1

ДВОРНО място в с. Драганово, с кладенец, 0878 403 704. 120-1

ТРИСТАЕН, юг, в „Колю Фичето“, 47 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в гр. Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

КЪЩА в град Дебелец, за ремонт, с 400 кв. м двор, 0886 656 062. 120-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент в центъра на Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0878 403 704. 120-1

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-1

ПАНЕЛ в квартал „Зона В“, ет. 3, 77 кв. м, добро състояние, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА къща в Присово, 0883 474 205. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, ново строителство, с тераса, ет. 3, 30 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ул. „Полтава“, ет. 5, не последен, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, старо строителство, център, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА в квартал „Колю Фичето“, 64 000 лв., 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, източен, среден етаж, 32 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, бул. „Габровски“, с канал, 20 кв. м, 0886 656 062. 120-1

НОВО строителство, двустаен, „Бузлуджа“, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ, в регулация, Долна Оряховица, с кладенец, 0878 403 704. 120-1

ПАРЦЕЛ, област Габрово, 0878 403 704. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона В“, 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Полски Тръмбеш, 19 700 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА в Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, с акт 16, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1

КЪЩА на три етажа, ново строителство, Поликраище, 0878 403 704. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, до „Практикер“, двустаен, южен, втори етаж, 29 000 Е, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Страхилово, 0878 403 704. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, до Спортна зала, 56 000 Е, 0885 856 764. 120-1

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, тухла, Горна Оряховица, 53 000 лв., 0878 403 704. 120-1

ТРИСТАЕН ремонтиран, газифициран, в центъра, над съда, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ с гараж, многостаен, център, 75 000 Е, 0878 403 704. 120-1

ЮЖНА гарсониера, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДНО, двустайно, южно жилище в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 0883 445 705. 120-1

МНОГОСТАЕН, център, 62 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ, Присово, 1067 кв. м, 0883 474 205. 120-1

ЕДНОСТАЕН, център, ново строителство, 23 200 евро, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 52 000 евро, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА с два декара двор в с. Плаково, 35 000 лв., 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща, център, с гараж, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, до кино „Искра“, с панорама към Царевец, ет. 3, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧЕН тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“ – 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща, отремонтиран, с гараж, в център, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 1 декар, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, отличен апартамент, бул. „България“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПЕРФЕКТНО обзаведена боксониера, ново строителство, център, 55 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, центъра на Долна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-1

ЛУКСОЗЕН етаж от къща в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

ЕТАЖ от къща, квартал „Калтинец“, Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

КЪЩА на два етажа с офис и магазин в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, до „Кауфланд“, Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

АПАРТАМЕНТ, центъра на Долна Оряховица, 0878 403 704. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, шпакловка/замазка, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, 40 000 Е, 0895 269 196. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – недвижими имоти, www.milena-m.com, www.milenam.portalre.net, 062/620, 0899 939 850. 58-15

АПАРТАМЕНТ, „Чолаковци“, 65 кв. м, от собственик, 0885 345 000. 11-10

ПРОДАВАМ етаж от къща, луксозно обзаведен, в близост до стадиона, със собствено паркомясто, барбекю, видеонаблюдение и добре озеленен двор, директно от собственика, 0885 981 218. 21-3

ПРОДАВАМ апартамент в с. Вонеща вода, без посредник, 0885 167 055. 6-3

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПРОДАВА Пежо 406 HDI 2,0, 90 к.с., всичко платено, 0887 940 750. 21-16

ГАЗ 53, Шемшево, 0887 254 243. 12-11

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-35

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 100-95

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-35

ДЪРВА за огрев, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, срещу „Спортно Търново“. 80-28

ДЪРВА за огрев с доставка на място, района на Велико Търново, цена 55 лв./кубик, 0886 668 166. 21-20

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 062/62 21 50, 0885 467 529. 15-4

ДАМСКИ велосипед Diamant, оригинален дизайн, отлично състояние, цена по споразумение, 0887 251 949. 3-2

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0888 596 414.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, домашни, 0988 811 141.

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на: Стефан Стамболово, Обединение, Дебелец, Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-423

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-269

ТАВАНСКО помещение, център, 0897 976 027. 21-17

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Ресен купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-47

ИЗКУПУВАМ автомобили за скрап, 0883 484 512. 42-23

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ЕТАЖ от къща, 150 лв. на легло, лукс, 0878 403 704. 120-1

ПОЛУОБЗАВЕДЕН, двустаен, до пазара, 0889 123 937. 120-1

НОЩУВКИ, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА, до Пети корпус, 250 лв., 0889 123 937. 120-1

АПАРТАМЕНТ, топцентър, за жилищни нужди или офис, 0878 403 704. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, 0889 123 937. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН двустаен, „Картала“, 500 лв., 0878 403 704. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, първи наематели, 0878 403 704. 120-1

ОФИС с апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-1

ЕТАЖ от къща, 300 лв., 0878 403 704. 120-1

МНОГОСТАЕН, до „Марно поле“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

РЕМОНТИРАНО двустайно жилище до „Била“, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

КВАРТИРА за момиче, 0898 690 770. 10-7

ДАВАМ обзаведен апартамент – хол, спалня, кухня, центъра на „Пишмана“, 0889 400 991. 6-3

ДАВА СЕ апартамент под наем, квартал „Картала“ – спалня, хол, трапезария, кухня, 300 лв., 0876 176 724. 5-2

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС под наем, бул. „Васил Левски“, 0878 403 704. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ под наем в голям търговски обект – 15 кв. м, 0878 403 704. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС/помещение под наем, бул. „България“, 0878 403 704. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, 140 лв., 17 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-1

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис 43 кв. м, двустаен, срещу общината – 380 лв. без ДДС, 0896 698 083. 8-7

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ под наем, „Колю Фичето“, 0878 403 704. 120-1

ГАРАЖ, паркомясто, над общината, под жилищна кооперация – охраняем, ул. „Зеленка“ 24, цена 50 лв./мес., 0896 698 083. 10-7

ДАВАМ гараж под наем, Г. Оряховица, ул. „Ю. Гагарин“, 0885 450 373. 7-3

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-89

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-36

БУС 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 42-23

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 43-23

БУС 1,5 т, дълга база, хамали, споразумение, 0878 847 373. 21-12

ТРАНСПОРТНИ услуги до 3,5 т в областта и страната, 0882 988 566. 10-6

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-70

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-69

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-126

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-315

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-315

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-299

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-34

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-34

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-34

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 250-219

БЕТОНИ, покриви, саниране, цялостни ремонти, 0894 710 770. 150-146

ОТПУШВАНЕ на канали, видеоинспекция, 0883 212 033. 175-138

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-96

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-96

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-88

ВОДОПРОВОД и отопление, бързо и качествено, Маринов – 0889 510 038. 63-61

ИЗНАСЯМ греди от стари къщи и покриви, 0888 146 321. 42-36

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-31

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-29

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-25

ИЗВЪРШВАМ услуги с минибагер и мини челен товарач, 0887 388 635. 30-21

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти и сенници и др., 0895 038 503. 21-21

ПОЧИСТВАНЕ на гаражи, мази, тавани, за възрастни – безплатно, 0878 411 479. 21-21

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на мазета и жилища, 0886 644 258. 21-21

ФИРМА „Опус Естейтс“ извършва висококачествени вътрешностроителни ремонти дейности, 0883 414 313. 21-19

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ дейности, 0877 866 738. 21-19

ТАПИЦЕР, 0888 898 954. 33-18

СТРОИТЕЛНА фирма работи с гаранция – груб строеж, подпорни стени, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, 0895 403 114. 21-17

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО почистване на апартаменти, 0886 066 207. 21-15

ВиК, ел., покриви, соларни системи, 0889 710 824. 21-15

СИМЕОН ЛЕСИЧКОВ – изграждане, ремонт и реконструкция на отоплителни и водопроводни инсталации, тел. 0898 93 08 28, 0882 25 22 24. 21-14

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ – алпинисти, скеле, 0898 538 938. 21-13

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, услуги, гипсокартон, 0885 791 999. 25-13

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, 0876 116 216. 21-13

ШПАКЛОВКА, обръщане на прозорци и боя, гипсокартон, 0885 716 439. 21-12

ТАПЕТИ, боя, шпакловка и др., 0876 618 281. 21-12

ПРАНЕ на мека мебел, 0878 691 448. 21-11

КОСЕНЕ на тревни площи, 0878 691 448. 21-11

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0878 478 137. 30-10

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка и боядисване, 0886 724 568. 30-9

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-8

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-7

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, ремонт на покриви, цигли и керемиди, 0886 526 499. 10-6

ИЗНАСЯНЕ на жилища, тавански стаи с транспорт и работници, 0886 526 499. 10-6

ВОДОПРОВОДЧИК, гипсокартон, боядисване, 0895 303 029. 30-5

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и косене, 0885 020 984. 21-5

БОЯДИСВА (стълбища), шпаклова, тапети, 062/62 50 92. 21-4

РЕМОНТ на покриви, кофраж, зидария, 0885 237 903. 5-3

КОСЕНЕ, събиране трева, 0885 237 903. 5-3

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-2

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-2

РЕМОНТ на покриви, пренареждане на керемиди, дървени конструкции, хидроизолация на покриви, тенекеджийски услуги, водосточни тръби, довършителни работи, 0882 177 240, 0897 239 918.

ДРЕНАЖИ, 0886 675 785. 11-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 8-1

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 11-1

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 11-1

ПОКРИВНИ ремонти, 0886 675 785. 11-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕЧЕБНИ масажи с миофасциални техники, 0882 807 731. 13-7

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Галев“ денонощно организира всичко за погребение и кремация, хладилна камера, 0888 352 857. 100-100





СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0897 040 037. 100-66

ПРЕВОДИ

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0877 939 850, Свищов: 0887 876 524. 58-15

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-193

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-133

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-56

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-56

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-54

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-52

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0879 257 373. 42-35

САЛОН за красота търси фризьор, 0886 991 611. 21-17

АВТОМИВКА търси работници, добро заплащане, 0888 893 011. 21-15

КУЛИНАРЕН щанд в магазин „Кауфланд“ – В. Търново, търси продавач-консултант, 0887 907 032. 10-10

„АК ПЛАСТРОНИК“ АД търси опитен шлайфист за поддръжка на инструмети на шприц машини. Фирмата предлага отлично възнаграждение и социален пакет, тел. за връзка: 0879 968 632. 21-9

НАБИРАМ шофьори за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 528 603. 10-8

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 50 г., 0897 883 524. 11-8

МАЙСТОР баничар, дневна смяна, добро заплащане, 0885 934 822. 21-6

ФИРМА търси да назначи общи работници за работа в арматурен двор, 0889 574 286. 10-5

ТАКСИМЕТРОВА фирма търси диспечер с опит, 0888 210 854. 6-5

ТЪРСИМ продавач-консултант за магазин хранителни стоки, 0878 606 144. 20-5

ТЪРСЯ партньор за двойка международни прави курсове, много добро заплащане, 0885 783 619. 5-2

КАФЕ „Елена“ търси сервитьори за 2 дни седмично, 0888 863 988. 3-1

ХОТЕЛ търси камериерка – с. Арбанаси, 0887 975 755.

ХОТЕЛ търси камериерка, 0888 378 206. 11-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 781. 21-19

ЗАЛОЖНА къща „Кеш Директ“, ниски лихви, 0879 475 501. 21-17