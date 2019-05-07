ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, 55 кв. м, до училище „Емилиян Станев“ 70 000 лв., 0883 474 205. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-3

РЕМОНТИРАНА къща в Лясковец, 83 000 лв., 0883 474 205. 120-3

ТУХЛЕН апартамент с две спални, 110 000 лв., 0883 474 205. 120-3

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент, Стара част, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-3

КЪЩА в Горна Оряховица, двуетажна, и гараж, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-3

ТУХЛЕНА гарсониера в центъра, юг, 34 000 Е, 0883 445 705. 120-3

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, до Строителния техникум, с двор, 30 кв. м, 0886 656 062. 120-3

ДВУСТАЕН, център, тухла, южен, старо строителство, 0886 656 062. 120-3

ДВУСТАЕН, 70 кв. м, етаж 4, добро състояние, 0886 656 062. 120-3

ЖИЛИЩЕ, юг/запад, ет. 2, 67 кв. м, „Картала“, 38 000 Е, 0883 445 705. 120-3

ДВУСТАЕН, старо строителство, пети етаж, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 59 000 лв., 0883 445 705. 120-3

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-3

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-3

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-3

ПОМЕЩЕНИЕ, на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв., 0887 648 269. 120-3

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона В“, 57 000 лв., 0887 648 269. 120-3

ЖИЛИЩЕ с една спалня, център, втори етаж, 0886 656 062. 120-3

ПАРЦЕЛ в Първомайци, 1340 кв. м, 13 000 лв., 0878 403 704. 120-3

ДВОРНО място в с. Драганово, с кладенец, 0878 403 704. 120-3

ТРИСТАЕН, юг, в „Колю Фичето“, 47 000 Е, 0885 856 764. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент в гр. Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

КЪЩА в град Дебелец, за ремонт, с 400 кв. м двор, 0886 656 062. 120-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент в центъра на Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0878 403 704. 120-3

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, обзаведен, трети етаж, 43 000 Е, 0886 656 062. 120-3

ИЗГОДНА къща в Присово, 0883 474 205. 120-3

ИЗГОДНО, двустаен, ново строителство, с тераса, ет. 3, 30 000 Е, 0883 445 705. 120-3

СПАЛНЯ, хол, кухня, ул. „Полтава“, ет. 5, не последен, 0886 656 062. 120-3

БОКСОНИЕРА, Спортна зала, етаж 6 от 8, 42 000 лв.,0885 838 000. 120-3

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, източен, среден етаж, 32 500 Е, 0886 656 062. 120-3

ГАРАЖ, бул. „Габровски“, с канал, 20 кв. м, 0886 656 062. 120-3

НОВО строителство, двустаен, „Бузлуджа“, 0885 856 764. 120-3

ПАРЦЕЛ, в регулация, Долна Оряховица, с кладенец, 0878 403 704. 120-3

ПАРЦЕЛ, област Габрово, 0878 403 704. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона В“, 0889 123 937. 120-3

МНОГОСТАЕН апартамент, Полски Тръмбеш, 19 700 Е, 0889 123 937. 120-3

КЪЩА в Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-3

ЦЕНТЪР, пет стаи, трети етаж, 52 000 Е, 0886 656 062. 120-3

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-3

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-3

КЪЩА на три етажа, ново строителство, Поликраище, 0878 403 704. 120-3

ИЗГОДНО, ново строителство, до „Практикер“, двустаен, южен, втори етаж, 29 000 Е, 0886 656 062. 120-3

КЪЩА в Страхилово, 0878 403 704. 120-3

ТРИСТАЕН обзаведен, до Спортна зала, 56 000 Е, 0885 856 764. 120-3

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, тухла, Горна Оряховица, 53 000 лв., 0878 403 704. 120-3

ТРИСТАЕН ремонтиран, газифициран, в центъра, над съда, 0886 656 062. 120-3

КЪЩА с гараж и двор в кв. „Варуша“, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-3

ЮЖНА гарсониера, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-3

ИЗГОДНО, двустайно, южно жилище в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 0883 445 705. 120-3

МНОГОСТАЕН, център, 62 500 Е, 0885 856 764. 120-3

ПАРЦЕЛ, Присово, 1067 кв. м, 0883 474 205. 120-3

ЕДНОСТАЕН, център, ново строителство, 23 200 евро, 0885 856 764. 120-3

МНОГОСТАЕН, луксозно обзаведен апартамент до полицията, 0885 856 764. 120-3

КЪЩА с два декара двор в с. Плаково, 35 000 лв., 0885 856 764. 120-3

ЕТАЖ от къща, център, с гараж, 0885 856 764. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент, до кино „Искра“, с панорама към Царевец, ет. 3, 0883 445 705. 120-3

ОТЛИЧЕН тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“ – 0883 445 705. 120-3

ЕТАЖ от къща, отремонтиран, с гараж, в център, 0885 856 764. 120-3

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-3

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 1 декар, 0883 474 205. 120-3

ДВУСТАЕН, отличен апартамент, бул. „България“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-3

ПЕРФЕКТНО обзаведена боксониера, ново строителство, център, 55 000 лв., 0885 838 000. 120-3

ИЗГОДНО, двустаен, центъра на Долна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, отремонтиран, 0895 269 196. 120-3

МНОГОСТАЕН апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-3

ЛУКСОЗЕН етаж от къща в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ЕТАЖ от къща, квартал „Калтинец“, Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

КЪЩА на два етажа с офис и магазин в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, отремонтиран, 43 800 Е, 0895 269 196.. 120-3

ТРИСТАЕН, ново строителство, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-3

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-3

ЮЖНО жилище, отремонтирано, в района на стадиона, 83 000 Е, 0895 269 196. 120-3

УШИРЕНА гарсониера, южна, „Чолаковци“, 40 000 лв. 0895 269 196. 120-3

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, до „Лидл“, „Колю Фичето“, 0895 269 196. 120-3

„МИЛЕНА-М“ – недвижими имоти, www.milena-m.com, www.milenam.portalre.net, 062/620, 0899 939 850. 58-17

ПРОДАВАМ етаж от къща, луксозно обзаведен, в близост до стадиона, със собствено паркомясто, барбекю, видеонаблюдение и добре озеленен двор, директно от собственика, 0885 981 218. 21-5

ПРОДАВАМ апартамент в с. Вонеща вода, без посредник, 0885 167 055. 6-5

ЧЕТИРИСТАЕН, старо стр-во, до стадиона, 47 000 евро, 0884 696 444. 3-2

САНИРАНА гарсониера, кв. „Бузлуджа“, 0898 819 555. 3-2

НОВО стр-во, с две спални, 46 000 евро, 0897 776 064. 3-2

КЪЩА с двор, с. Русаля, 9500 евро, 0886 104 090. 3-2

ЮЖЕН апартамент с гараж, 0876 821 888. 4-1

ТРИСТАЕН, център, ново строителство, 0899 124 929. 2-1

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 0899 124 929. 2-1

ИМОТ, Велчево – ток, вода, разрешително за строеж, 0878 221 658. 5-1

„СЛЪНЧЕВ ДОМ“ – 100 кв. м, лукс, 0887 341 583. 23-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПРОДАВА Пежо 406 HDI 2,0, 90 к.с., всичко платено, 0887 940 750. 21-18

СЕАТ Ибиза, син, 3 врати, бензин, 1000 кубика, 900 лв., 0877 417 477. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-37

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 100-97

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-37

ДЪРВА за огрев, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, срещу „Спортно Търново“. 80-30

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 062/62 21 50, 0885 467 529. 15-6

ФРИЗЕР и принтер, 0877 883 616. 5-1

ЧЕРВЕН домашен пелин и стари турски керемиди, 0876 180 890. 10-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, домашни, 0988 811 141.

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на: Стефан Стамболово, Обединение, Дебелец, Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-425

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-271

ТАВАНСКО помещение, център, 0897 976 027. 21-19

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Ресен купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-49

ИЗКУПУВАМ автомобили за скрап, 0883 484 512. 42-25

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-4

КУПУВА коли за скрап, 0899 869 068. 50-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ПОЛУОБЗАВЕДЕН, двустаен, до пазара, 0889 123 937. 120-3

НОЩУВКИ, 0889 123 937. 120-3

ГАРСОНИЕРА, до Пети корпус, 250 лв., 0889 123 937. 120-3

АПАРТАМЕНТ, топцентър, за жилищни нужди или офис, 0878 403 704. 120-3

ЛУКСОЗЕН двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-3

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, 0889 123 937. 120-3

НОВООБЗАВЕДЕН двустаен, „Картала“, 500 лв., 0878 403 704. 120-3

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, първи наематели, 0878 403 704. 120-3

ОФИС с апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-3

МНОГОСТАЕН, до „Марно поле“, 0889 123 937. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 350 лв., 0889 123 937. 120-3

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 400 лв., 0889 123 937. 120-3

РЕМОНТИРАНО двустайно жилище до „Била“, 0889 123 937. 120-3

БОКСОНИЕРА до „Лидл“, 0889 123 937. 120-3

КВАРТИРА за момиче, 0898 690 770. 10-9

ДАВАМ обзаведен апартамент – хол, спалня, кухня, центъра на „Пишмана“, 0889 400 991. 6-5

ДАВА СЕ апартамент под наем, квартал „Картала“ – спалня, хол, трапезария, кухня, 300 лв., 0876 176 724. 5-4

ДВУСТАЕН обзаведен, ул. „Полтава“, 0887 374 092. 2-2

ДАВАМ под наем апартамент – 2 спални, хол, кухня, напълно обзаведен, 0897 913 464. 2-2

ДАВА се под наем апартамент, 0888 960 629. 11-2

ДВУСТАЕН, луксозен, център, 400 лева, 0884 696 444. 3-2

ДВУСТАЕН, обзаведен, в к-с „Слънчев дом“, 380 лева, 0886 104 090. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, „Качица“, 350 лева, 0884 696 444. 3-2

ДАВАМ под наем боксониера, обзаведена, до мола, 0885 447 382.

ДВУСТАЕН, 300 лв., 0879 836 888. 4-1

СТАЯ под ректората, 0876 650 053. 3-1

ДАВАМ под наем от собственик, дългосрочно, гарсониера, напълно обзаведена, самостоятелна, до ректората, на ул. „Димитър Найденов“, наем 300 лв., 0888 557 868. 11-1

АПАРТАМЕНТ – три спални, всекидневна, кухня, просторен, светъл, вътрешен, ет. 2, необзаведен, собственици, 0888 864 930. 10-1

ГАРСОНИЕРИ – център, „Бузлуджа“, 0899 124 929. 4-1

ЧАСТ от апартамент, център, 0897 945 172. 10-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-3

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-3

ОФИС под наем, бул. „Васил Левски“, 0878 403 704. 120-3

ПОМЕЩЕНИЕ под наем в голям търговски обект – 15 кв. м, 0878 403 704. 120-3

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-3

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-3

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-3

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-3

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-3

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-3

ОФИС/помещение под наем, бул. „България“, 0878 403 704. 120-3

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-3

ОФИС, 140 лв., 17 кв. м, 0889 123 937. 120-3

ЗАВЕДЕНИЕ под наем, 0889 123 937. 120-3

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-3

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-3

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-3

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ под наем, „Колю Фичето“, 0878 403 704. 120-3

ГАРАЖ, паркомясто, над общината, под жилищна кооперация – охраняем, ул. „Зеленка“ 24, цена 50 лв./мес., 0896 698 083. 10-9

ДАВАМ гараж под наем, Г. Оряховица, ул. „Ю. Гагарин“, 0885 450 373. 7-5

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-91

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-38

БУС 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 42-25

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 43-25

БУС 1,5 т, дълга база, хамали, споразумение, 0878 847 373. 21-14

ТРАНСПОРТНИ услуги до 3,5 т в областта и страната, 0882 988 566. 10-8

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-72

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-71

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-128

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-317

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-317

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-36

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-36

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-36

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 250-221

БЕТОНИ, покриви, саниране, цялостни ремонти, 0894 710 770. 150-148

ОТПУШВАНЕ на канали, видеоинспекция, 0883 212 033. 175-140

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-98

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-98

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-90

ВОДОПРОВОД и отопление, бързо и качествено, Маринов – 0889 510 038. 63-63

ИЗНАСЯМ греди от стари къщи и покриви, 0888 146 321. 42-38

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-33

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-31

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-27

ИЗВЪРШВАМ услуги с минибагер и мини челен товарач, 0887 388 635. 30-23

ФИРМА „Опус Естейтс“ извършва висококачествени вътрешностроителни ремонти дейности, 0883 414 313. 21-21

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ дейности, 0877 866 738. 21-21

ТАПИЦЕР, 0888 898 954. 33-20

СТРОИТЕЛНА фирма работи с гаранция – груб строеж, подпорни стени, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, 0895 403 114. 21-19

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО почистване на апартаменти, 0886 066 207. 21-17

ВиК, ел., покриви, соларни системи, 0889 710 824. 21-17

СИМЕОН ЛЕСИЧКОВ – изграждане, ремонт и реконструкция на отоплителни и водопроводни инсталации, тел. 0898 93 08 28, 0882 25 22 24. 21-16

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ – алпинисти, скеле, 0898 538 938. 21-15

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, услуги, гипсокартон, 0885 791 999. 25-15

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, 0876 116 216. 21-15

ШПАКЛОВКА, обръщане на прозорци и боя, гипсокартон, 0885 716 439. 21-14

ТАПЕТИ, боя, шпакловка и др., 0876 618 281. 21-14

ПРАНЕ на мека мебел, 0878 691 448. 21-13

КОСЕНЕ на тревни площи, 0878 691 448. 21-13

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0878 478 137. 30-12

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка и боядисване, 0886 724 568. 30-11

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-10

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-9

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, ремонт на покриви, цигли и керемиди, 0886 526 499. 10-8

ИЗНАСЯНЕ на жилища, тавански стаи с транспорт и работници, 0886 526 499. 10-8

ВОДОПРОВОДЧИК, гипсокартон, боядисване, 0895 303 029. 30-7

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и косене, 0885 020 984. 21-7

БОЯДИСВА (стълбища), шпаклова, тапети, 062/62 50 92. 21-6

РЕМОНТ на покриви, кофраж, зидария, 0885 237 903. 5-5

КОСЕНЕ, събиране трева, 0885 237 903. 5-5

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-4

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-4

ДРЕНАЖИ, 0886 675 785. 11-3

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-3

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 8-3

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 11-3

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 11-3

ПОКРИВНИ ремонти, 0886 675 785. 11-3

ПОКРИВНИ ремонти, тенекеджийски услуги, 0893 897 987. 5-2

БРИГАДА от 5 души извършва следните видове работа: редене бордюри и плочки, изрязване храсти, хидроизолация, 0884 633 329.

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти и сенници и др., 0885 038 503. 21-1

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища и мазета, 0886 644 258. 21-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕЧЕБНИ масажи с миофасциални техники, 0882 807 731. 13-9

ПРОФЕСИОНАЛЕН гримьор, 0883 211 444. 2-2

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж седмично, събота, в ДКЦ 1- гр. В. Търново, ул. „Марно поле“ 21, записване 0879 002 239.

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ по френски за начинаещи, 0884 556 031.

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0897 040 037. 100-68

ПРЕВОДИ

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0877 939 850, Свищов: 0887 876 524. 58-17

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-195

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-135

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-58

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-58

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-56

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-54

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0879 257 373. 42-37

САЛОН за красота търси фризьор, 0886 991 611. 21-19

АВТОМИВКА търси работници, добро заплащане, 0888 893 011. 21-17

„АК ПЛАСТРОНИК“ АД търси опитен шлайфист за поддръжка на инструмети на шприц машини. Фирмата предлага отлично възнаграждение и социален пакет, тел. за връзка: 0879 968 632. 21-11

НАБИРАМ шофьори за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 528 603. 10-10

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 50 г., 0897 883 524. 11-10

МАЙСТОР баничар, дневна смяна, добро заплащане, 0885 934 822. 21-8

ФИРМА търси да назначи общи работници за работа в арматурен двор, 0889 574 286. 10-7

ТЪРСИМ продавач-консултант за магазин хранителни стоки, 0878 606 144. 20-7

ТЪРСЯ партньор за двойка международни прави курсове, много добро заплащане, 0885 783 619. 5-4

КАФЕ „Елена“ търси сервитьори за 2 дни седмично, 0888 863 988. 3-3

ХОТЕЛ търси камериерка, 0888 378 206. 11-3

НАБИРАМЕ персонал за гр. Черноморец (миячки, чистачки, продавачки), може и мъже, телефон за връзка: 0888 100 161, 0888 008 672. 2-2

ХОТЕЛ на морето търси рецепционист/ка, барман/ка, помощник-кухня, миячка, камериерки и работник поддръжка. За контакти: 0895 763 172. 2-2

НАБИРАМЕ сервитьори за Еленския балкан, пълен пансион, 0897 863 027. 10-2

КОМБАЙНЕРИ, 0889 529 777. 14-2

КАФЕ „Роза“ търси помощник-готвач, 0885 028 009. 5-2

ХОТЕЛ търси камериерка – с. Арбанаси, 0887 975 755.

ТЪРСЯ да гледам възрастни хора, които да не са на легло, от Г. Оряховица. Моля, обадете се на 0877 723 504.

ФИРМА набира персонал, 0899 880 140.

ПРОИЗВОДСТВЕН цех набира работници, 0888 518 042. 5-1

ЗАПОЗНАНСТВА

СВОБОДЕН 67-годишен, 0887 636 096. 18-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 781. 21-21

ЗАЛОЖНА къща „Кеш Директ“, ниски лихви, 0879 475 501. 21-19