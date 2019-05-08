Седмокласничка грабна голямата награда в конкурс за испанска музика

ГРАНПРИ В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА ИСПАНСКА МУЗИКА „АБАНИКО“ В СОФИЯ СПЕЧЕЛИ АЛБЕНА КАЛЧЕВА. Тя седмокласничка в СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново, където учи в класа по поп и джаз пеене на Петя Кръстева.

Албена е впечатлила журито с брилянтното си изпълнение на песента Mi Reflejo на испански език от репертоара на Кристина Агилера и на английски език Warrior – хит от репертоара на Деми Ловато. Заради голямото си постижение в музикалното състезание Албена е получила покана и за участие в международен фестивал в Испания.