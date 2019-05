Търновецът Делян Ангелов показа на 70 млн. души как се чистят комини

Младият болярин представи занаята си и старата столица пред известна китайска телевизия

Филм за единствения в България лицензиран коминочистач – Делян Ангелов от Велико Търново, бе излъчен в края на април по популярната китайска телевизия CGTN, която се радва на над 70 млн. зрители не само в азиатската страна, но и по света. Видеото е свързано с необичайната работа на болярина и предизвика истински фурор в социалните мрежи. То е озаглавено My Day: My office is on a roof („Моят ден: Моят офис е на покрива“) и проследява натоварения график на младия мъж още от изгрев слънце. Кадрите са осеяни с красиви гледки към различни части на старата столица и подплатени с лирична българска мелодия. В клипа Делян говори на роден език, а думите му се преведени чрез китайски и английски субтитри.

Впрочем това е поредната стъпка на търновеца към Азия, след като преди повече от 5 години филм за него бил излъчен и в Япония.

„Чувствам се горд с професията си. Тя създава чувство за свобода. На покрива усещаш лекота и сякаш си над проблемите и грижите, които остават долу“, казва коминочистачът, който притежава и диплома за юрист, но не работи по специалността си. Според него няма препитание, което да не заслужава уважение. По думите му щом човек се труди и усилията му са в полза на обществото, работата трябва да бъде ценена от околните.

С почистването на комини се захванал, когато бил 18-годишен. Започнал случайно, но уверен в себе си. Един ден в сайт за обяви прочел, че жена търси човек, който да изчисти комина на къщата й. Делян грабнал инструментите на дядо си и свършил работата качествено. Това му харесало и започнал да се интересува повече за професията. Не след дълго започнал редовно да я практикува, а през 2015 година завършил успешно изпит пред Занаятчийската камара, от която получил лиценза си.

Търновецът работи не по традиционния и вече остарял метод с четките и топузите, при който се трошат керемидите, а по съвременен – със специална сонда, всмукваща саждите и другите отложили се отпадъци. Казва, че в града има много старинни къщи, чиито комини са трудни за чистене и затова при тях прилага специален уред, като работата с него сравнява с разбиването на средновековни крепостни стени.

Делян е откривал какво ли не в хорските комини, а най-забавната му находка била истински железен винкел, който извадил от пернишки комин. Няколко пъти пък е ставал свидетел на междусъседски спорове дали нечий комин е запушен нарочно от комшиите, или не.

Младият мъж се занимава с още цял куп полезни дейности като косене на трева, отпушване на канали, озеленяване, ел. и ВиК услуги и други.

За разлика от много други българи, той изобщо не е помислял да търси реализация в чужбина.

„Много е лесно да отидеш някъде наготово, където всичко е вече подредено. Важното е да успееш да подредиш и ти така в дома си, в страната си. Смятам, че човек първо трябва да подреди живота си тук, в България, и чак след това, ако още има желание, да отиде навън”, категоричен е Делян.

Галина ГЕОРГИЕВА