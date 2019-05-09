Показват изложба за поклонническия път, посветен на свети Иван Рилски

ФОТОИЗЛОЖБА ,,СВЕТИЯТ ПЪТ – 550 ГОДИНИ ОТ ПРЕНАСЯНЕТО МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В РИЛСКИЯ МАНАСТИР“ БЕШЕ ОТКРИТА СНОЩИ В ИЗЛОЖБЕНИТЕ ЗАЛИ „РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Експозицията представя поклонническия маршрут, който преминава през четири епархии, осем административни области, 18 общини и над 70 населени места. Освен интересни моменти и любопитни картини от проведените поклоннически пътувания по маршрута изложбата акцентира и върху част от впечатляващите културно-исторически и природни забележителности, манастири и храмове с тяхното наследство и духовност.

Изложбата е дело на авторски екип от 10 поклонници, преминали отделни участъци по пътя – Албена Момчилова, Евгени Коев, Калина Тодорова, Костантин Димитров, Милена Илиева, Паскал Пиперков, Станислава Лозанска, Таня Илиева, Цветомила Вълчева, Яна Момчилова, всички те професионални фотографи и любители от Велико Търново, Русе, Враца, София, Габрово.

Експозицията ще бъде показана и в други градове, които са част от големия български поклоннически маршрут, по който на 1 юли ще тръгнат поклонниците.