Как да отгледаме успешни деца, без да бъдем обсебващи родители

Майките и бащите често се чувстват притиснати между две крайности. Ако обръщат твърде много внимание на децата си, стават обсебващи „родители-хеликоптери“, кръжащи над тях, готови във всеки момент да се намесят. Ако обръщат твърде малко внимание, се превръщат в често споменаваните от психолозите „отсъстващи родители“. И двата случая страдат децата. Каква е златната среда, която помага да отгледаме истински щастливи, самодостатъчни деца? Ето пет съвета.

1. Дайте на децата си неща, които могат да притежават и контролират

„Привлечете децата да участват в собственото си възпитание. Изследванията подкрепят това: децата, които планират сами целите си, правят си програма за седмицата и сами оценяват как са се справили, поемат повече контрол върху живота си. Трябва да оставяме децата да успяват по своите собствени правила и понякога, да ги оставяме да провалят по своите собствени правила.“

– Брус Фейлър, автор на The Secrets of Happy Families

2. Не се притеснявайте за отглеждането на щастливи деца

„В стремежа си да имаме щастливи деца може да поставим моралната тежест на грешно място. На мен ми се струва по-добро и, смея да кажа, по-добродетелно, да се съсредоточим върху отглеждането на продуктивни и морални деца и да се надяваме, че щастието им ще дойде благодарение на доброто, което вършат и на любовта, която чувстват от нас. Мисля, че ако всички правехме това, децата ще са добре, а също и родителите. Може би дори по-добре.“

– Дженифър Синиър, автор на All Joy and No Fun

3. Покажете на децата си, че ги цените като личности

„Детството трябва да научи децата ни как да обичат, а няма как да се научат да обичат другите, ако не обичат себе си преди това, ако не можем да им предложим безусловна любов. Когато нашите скъпи малчугани се прибират от училище или ние се прибираме от работа, трябва да оставим настрана телефоните и лаптопите, да ги погледнем в очите и да им покажем радостта, която ни изпълва, когато ги видим. След това трябва да ги попитаме: „Как мина денят? Какво ти хареса най-много днес?“ Трябва да усетят, че са важни за нас като хора, а не заради постиженията и оценките.“

– Джули Литкот-Хаймс, автор на How to Raise an Adult

4. Научете децата да помагат у дома – без да ги карате

„Освобождаваме децата си от домакински задължения, след което те стават млади хора, отиват на работа и чакат някой да им каже какво да правят. По-важното е, че им липсва импулсът, инстинктът да запретнат ръкави и да си кажат, чакай, какво има да се върши тук, с какво мога да помогна?“

– Джули Литкот-Хаймс, автор на How to Raise an Adult

5. Не забравяйте, че малките неща са от значение.

„Някои малки неща, които родителите правят, са свързани с много добри резултати за децата – говоренето и слушането, топлата реакция, моментите, когато ги учиш да познават буквите и цифрите, когато ги взимаш на разходка или на пътешествие. Да им четем всеки ден е едно от нещата, които са наистина важни. В едно проучване децата, чиито родители ежедневно са им чели до петгодишна възраст, проявяват повече интерес към образованието си на 10-годишна възраст и по-късно са по-малко застрашени от бедност.“

– Хелън Пиърсън, автор на проекта The Life Project

Източник: obekti.bg