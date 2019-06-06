ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НОВО жилище, 90 кв. м, 37 000 Е, до „Лидл“, 0895 269 196. 120-3

ТРИСТАЕН, нов, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-3

ДВУСТАЕН, 55 кв. м, до училище „Емилиян Станев“ 70 000 лв., 0883 474 205. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-3

РЕМОНТИРАНА къща в Лясковец, 83 000 лв., 0883 474 205. 120-3

ТУХЛЕН апартамент с две спални, 110 000 лв., 0883 474 205. 120-3

УШИРЕНА гарсониера, „Чолаковци“, южна, 0895 269 196. 120-3

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, до „Лидл“, 0895 269 196. 120-3

ДВУСТАЕН, център, обзаведен, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-3

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-3

ПАРЦЕЛ – гр. Дебелец, със сменено предназначение, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-3

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент, Стара част, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-3

КЪЩА в Горна Оряховица, двуетажна, и гараж, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-3

ЮЖНО жилище, в центъра, 35 000 Е, 0883 445 705. 120-3

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, до Строителния техникум, с двор, 30 кв. м, 0886 656 062. 120-3

КЪЩА в Дебелец, за ремонт, 400 кв. м двор, 46 000 лв., 0886 656 062. 120-3

ТРИСТАЕН, с локално парно, „Зона В“, 0886 656 062. 120-3

ЖИЛИЩЕ, юг/запад, ет. 2, 67 кв. м, „Картала“, 38 000 Е, 0883 445 705. 120-3

ДВУСТАЕН, старо строителство, пети етаж, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-3

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-3

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-3

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-3

ПОМЕЩЕНИЕ, на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв., 0887 648 269. 120-3

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона В“, 57 000 лв., 0887 648 269. 120-3

ЖИЛИЩЕ с една спалня, център, втори етаж, 0886 656 062. 120-3

ПАРЦЕЛ в Първомайци, 1340 кв. м, 13 000 лв., 0878 403 704. 120-3

ДВОРНО място в с. Драганово, с кладенец, 0878 403 704. 120-3

ГАРСОНИЕРА, до Спортна зала, 28 000 Е, 0885 856 764. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент в гр. Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

РЕМОНТИРАНА гарсониера, втори етаж, южна, 0886 656 062. 120-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент в центъра на Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0878 403 704. 120-3

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-3

КЪЩА в Пчелище, 45 000 лв., 0886 656 062. 120-3

ОТРЕМОНТИРАНА южна гарсониера, „Зона В“, втори етаж, 53 000 лв., 0885 838 000. 120-3

ЕТАЖ от къща в началото на „Варуша“, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-3

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, ремонтиран, 0895 269 196. 120-3

СПАЛНЯ, хол, кухня, ул. „Полтава“, ет. 5, не последен, 0886 656 062. 120-3

ЖИЛИЩЕ до спортна зала, етаж 6 от 8, 45 000 лв., 0885 838 000. 120-3

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, източен, среден етаж, 32 500 Е, 0886 656 062. 120-3

ГАРАЖ, бул. „Габровски“, с канал, 20 кв. м, 0886 656 062. 120-3

КЪЩА в Горна Оряховица, център, 31 700 Е, 0878 403 704. 120-3

ПАРЦЕЛ, в регулация, Долна Оряховица, с кладенец, 0878 403 704. 120-3

ПАРЦЕЛ, област Габрово, 0878 403 704. 120-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона В“, 0889 123 937. 120-3

ПАНЕЛНА гарсониера в центъра на „Картала“, 27 000 Е, 0885 838 000. 120-3

КЪЩА в Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0886 656 062. 120-3

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 100 кв. м, 57 000 Е, 0895 269 196. 120-3

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-3

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-3

КЪЩА на три етажа, ново строителство, Поликраище, 0878 403 704. 120-3

ТРИСТАЕН, до „Лидл“, тухла, с локално отопление, 53 000 Е, 0886 656 062. 120-3

ТРИСТАЕН панел, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 856 764. 120-3

КЪЩА с двор в кв. „Варуша“, 75 000 лв., 0885 856 764. 120-3

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, тухла, Горна Оряховица, 53 000 лв., 0878 403 704. 120-3

ИЗГОДЕН двустаен, обзаведен, до „Лидл”, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-3

КЪЩА с гараж и двор в кв. „Варуша“, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-3

ИЗГОДНО, двустайно, южно жилище в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 0883 445 705. 120-3

МНОГОСТАЕН, център, 62 500 Е, 0885 856 764. 120-3

НОВ апартамент с гараж, 0883 474 205. 120-3

ЕДНОСТАЕН, център, ново строителство, 23 200 евро, 0885 856 764. 120-3

МНОГОСТАЕН, луксозно обзаведен апартамент до полицията, 0885 856 764. 120-3

КЪЩА с два декара двор в с. Плаково, 35 000 лв., 0885 856 764. 120-3

ЕТАЖ от къща, център, с гараж, 0885 856 764. 120-3

БОКСОНИЕРА в центъра, 45 000 лв., 0885 856 764. 120-3

ОТЛИЧЕН тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“ – 0883 445 705. 120-3

ЕТАЖ от къща, отремонтиран, с гараж, в център, 0885 856 764. 120-3

ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-3

ЗДРАВА къща в Първомайци, 70 000 лв., 0895 269 196. 120-3

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-3

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 1 декар, 0883 474 205. 120-3

ТУХЛЕНА гарсониера, „Зона В“, 0883 474 205. 120-3

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, „Картала“, 0885 856 764. 120-3

ПЕРФЕКТНО обзаведена боксониера, ново строителство, център, 51 000 лв., 0885 838 000. 120-3

ИЗГОДНО, двустаен, центъра на Долна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, отремонтиран, 0895 269 196. 120-3

МНОГОСТАЕН апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-3

ЛУКСОЗЕН етаж от къща в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

ЕТАЖ от къща, квартал „Калтинец“, Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

КЪЩА на два етажа с офис и магазин в Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-3

„МИЛЕНА-М“ – недвижими имоти, www.milena-m.com, www.milenam.portalre.net, 062/620, 0899 939 850. 58-39

„СЛЪНЧЕВ ДОМ“ – 100 кв. м, лукс, 0887 341 583. 23-23

КЪЩА, Велико Търново, център, 0885 824 294. 21-21

КЪЩА с двор, с. Михалци, 0885 824 294. 21-21

ПРОДАВАМ къща с дворно място 3100 кв. м в центъра на с. Шереметя, в регулация, ток, вода, без посредник, 0888 498 557. 20-16

КЪЩА, с. Ветринци, от собственик, 0879 462 219. 25-8

МАГАЗИН на „Мармарлийска“, 40 кв. м, 40 000 лв., 0878 273 509. 10-5

ДВУЕТАЖНА къща в с. Добри дял, 0885 387 624. 10-5

ДВУЕТАЖНА къща, село Горна Липница, център, 0885 570 356. 6-5

КЪЩА в Обединение, по договаряне, 0899 000 217. 10-3

КЪЩА, център, 0889 366 398. 4-3

ТРИСТАЕН, старо стр-во, до у-ще „Бачо Киро“, 46 000 евро, 0884 696 444. 3-2

ДВУСТАЕН апартамент на „Беляковско шосе“, 38 000 евро, 0884 696 444. 3-2

АПАРТАМЕНТ до „Лидл“, 46 000 евро, 0897 776 064. 3-2

РЕНОВИРАН етаж от кооперация, готов за нанасяне на мебели, 65 000 евро, 0886 104 090. 3-2

ТРИСТАЕН, ново стр-во, над Нова болница, 45 000 евро, 0886 104 090. 3-2

100 КВ. М, с две спални, кв. „К. Фичето“, 56 500 евро, 0898 819 555. 3-2

ПРОДАВАМ апартамент, 0896 737 101. 2-2

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, до „Била“, 78 кв. м, с мазе, 0886 075 097. 5-2

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОРД Фиеста 1,8 ТД, 2001 година, 0899 466 355. 5-3

АУДИ А 3, 2004 г., 0883 423 272. 3-2

ГОЛФ 4, 0883 423 272. 3-2

ПРОДАВАМ Ланчия Дедра 1,6 ТДИ, 98 г., 90 к.с., ГТП, комби, гражданска отговорност, 0888 436 745. 5-1

ВОЛВО V40, на бензин и метан, 98 г., в движение, отлична цена, 0887 415 182. 7-1

Ситроен Берлинго 2000 HDI 2004г., 0886 780 904

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-59

ДЪРВА за огрев, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, срещу „Спортно Търново“. 80-52

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-21

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-11

ДЪРВА за огрев и парно, 0885 053 096. 5-4

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-4

ЯРМОМЕЛКА, 42 чука, 0882 855 859. 21-4

2 КОЛИЧКИ, изгодно, „Юпитер“ 3, с кош, 0885 470 711. 5-2

ПРОДАВАМ части за „Ява“ и колело „Балкан“, сгъваемо, 0877 952 363. 5-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на: Стефан Стамболово, Обединение, Дебелец, Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-447

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-293

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-26

КУПУВА коли за скрап, 0899 869 068. 50-24

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЙНИ жилища в центъра, 0889 123 937. 120-3

НОЩУВКИ, 0889 123 937. 120-3

ЛУКСОЗЕН, напълно обзаведен, двустаен, 450 лв., 0889 123 937. 120-3

АПАРТАМЕНТ, топцентър, за жилищни нужди или офис, 0878 403 704. 120-3

РЕМОНТИРАН двустаен, до полицията, 0889 123 937. 120-3

ТРИСТАЕН, до стадиона, 0889 123 937. 120-3

ТРИСТАЕН газифициран, до „Била“, 450 лв., 0889 123 937. 120-3

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, първи наематели, 0889 123 937. 120-3

ОФИС с апартамент, топцентър, 0878 403 704. 120-3

ЛУКСОЗНО мансардно жилище, 360 лв., 0889 123 937. 120-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, до „Габровски“, 320 лв., 0889 123 937. 120-3

ЛУКСОЗЕН етаж от къща, газифициран, климатизиран, в центъра, 0889 123 937. 120-3

ГАРСОНИЕРА, център, 0889 123 937. 120-3

ОТЛИЧЕН двустаен, до мола, 0889 123 937. 120-3

ОБЗАВЕДЕН тристаен, на „Картала“, 0897 010 465. 120-3

СТУДИО в център, 300 лв., 0897 010 465. 120-3

ДВУСТАЕН, до стадиона, 320 лв., 0897 010 465. 120-3

ДВУСТАЕН, до КАТ, 380 лв., 0897 010 465. 120-3

КВАРТИРА за момиче, 0898 690 770. 20-14

КВАРТИРА – център, 0897 945 172. 13-12

БЕЗ ПОСРЕДНИК, обзаведени двустайни, комплекс „Слънчев дом“, „Мармарлия“, 0885 060 921. 12-11

НОЩУВКИ и квартира, 0887 636 096. 18-11

ТРИСТАЕН обзаведен, център, 0888 960 629. 11-11

ОТДАВА под наем реновиран обзаведен и луксозен, 130 кв. м, нощувки, 0888 300 530. 11-10

КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-6

САМОСТОЯТЕЛНА къща – 3 стаи и кухня, 0878 273 509. 10-5

ДВУСТАЕН, лукс, ул. „Независимост“, 400 лева, 0884 696 444. 3-2

ТРИСТАЕН, отлично обзаведен, център, 500 лева, 0886 104 090. 3-2

ДАВА стаи, център, 0887 567 780. 3-2

ДАВАМ под наем гарсониера, напълно обзаведена, до ректората, на ул. „Димитър Найденов“, от собственик, 0888 557 868. 11-2

КВАРТИРА за студенти, център, 200 лв., 0878 214 100. 11-2

250 ЛВ., „Картала“, 0888 682 909. 3-1

КВ. „БУЗЛУДЖА“ – обзаведена стая с тераса (кухня), дългосрочно, 062/52 04 28, 0887 134 723. 3-1

ТРИСТАЕН, до «Лидл», ново строителство, частично обзаведен, агенция „Елена», 0885 163 226. 2-1

СТАЯ от апартамент, център, 200 лв., агенция „Елена“, 0885 163 226. 2-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-3

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-3

ОФИС под наем, бул. „Васил Левски“, 0878 403 704. 120-3

ПОМЕЩЕНИЕ под наем в голям търговски обект – 15 кв. м, 0878 403 704. 120-3

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-3

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-3

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-3

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-3

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-3

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-3

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-3

ОФИС, 140 лв., 17 кв. м, 0889 123 937. 120-3

ЗАВЕДЕНИЕ под наем, 0889 123 937. 120-3

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-3

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-3

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-3

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ под наем, „Колю Фичето“, 0878 403 704. 120-3

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-113

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-60

ТРАНСПОРТ с обемен бус и хамали, 0988 711 170. 23-7

БУС 1,5 т, 0882 855 859. 21-4

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 40-3

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-94

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-93

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-150

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-339

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-339

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-58

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-58

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-58

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 250-243

ОТПУШВАНЕ на канали, видеоинспекция, 0883 212 033. 175-162

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-120

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-120

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-112

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-55

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-53

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-49

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-32

ВОДОПРОВОДЧИК, гипсокартон, боядисване, 0895 303 029. 30-29

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-26

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-26

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти и сенници и др., 0895 038 503. 21-21

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци от тавани, мазета, жилищни сгради, 0878 309 220. 21-21

СТРОИТЕЛНА фирма предлага ремонт на покриви, хидроизолация, подмяна на улуци, обшивки, гипсокартон, бояджийство и минерални мазилки, 0879 932 434. 21-21

РЯЗАНЕ на дърва, 0889 136 875. 21-21

СТРОИТЕЛНА фирма работи с гаранция – груб строеж, подпорни стени, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, 0895 403 114. 21-20

КЪРТИ, почиства, извозва, почиства помещения, дворове и други, 0886 589 642. 21-19

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни, мивки и др., денонощно, 0887 638 549. 50-18

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, тоалетни и др., 0887 638 549. 50-18

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 40-17

ХИДРОИЗОЛАЦИИ на покриви, пренареждане на керемиди и цигли, издава фактури, 0887 884 134. 21-15

ЧИСТИМ помещения, извозваме, 0885 810 635. 21-12

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-8

ЦЯЛОСТНО външно строителство, вътрешни, ВиК, покривни и елремонти, канализации, къртене, премахване на опасни дървета, изхвърляне на строителни и др. отпадъци, 0894 414 114. 15-8

КЪРТЕНЕ, почистване и изхвърляне на строителни отпадъци със самосвал и хамали, 0988 711 170. 23-7

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-7

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, 0876 116 216. 21-5

ОТПУШВАНЕ на канали, 0887 207 277. 100-4

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-4

ЦИКЛЕНЕ, 0883 684 522. 20-4

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, гипсокартон, шпакловка, 0988 989 707. 15-3

ШПАКЛОВКА, боядисване и подмазване на прозорци, 0886 724 568. 30-3

ФЕКАЛКА отпушва, чисти ями, 0886 526 499. 21-3

РЕМОНТ на стари покриви и стари улуци и монтаж на нови, 0893 897 987. 5-3

РЕМОНТ на покриви, топлоизолации, работим и по селата, 0882 279 749.

ИЗГРАЖДАНЕ и ремонт на покриви, хидроизолаци, 0888 020 187. 16-1

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕЧЕБЕН масаж с миофасциални техники, 0882 807 731. 27-11

МАСАЖИ, 0882 011 392. 5-4

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „ВИП“ предлага ниски цени, високо качество на обслужване в страната и чужбина, 0896 766 559, 0897 020 071. 21-4

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 38-4

ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВЕ за трактористи, комбайнери, багеристи, категории Твк, Твк-З и Твк-М, 0877 220 717. 21-21

ФОТО/ВИДЕО

ВИДЕО/ФОТО, 0888 30 87 80. 21-19

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0897 040 037. 100-90

ПРЕВОДИ

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0877 939 850, Свищов: 0887 876 524. 58-40

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-217

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-157

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-80

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-80

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-78

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-76

ФИРМА „Инструментална екипировка ВТ” АД търси да назначи стругар за работа на универсален струг. Работно време от понеделник до петък – 8:00 – 17:00 ч., Велико Търново, тел. 062/ 60 55 56. 21-19

АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 21-18

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър секюрити груп“ набира охранители, 0885 910 523, 0887 530 353. 21-16

ТЪРСЯ жена за гледане на инвалид, мъж, в кв. „Бузлуджа“, 0889 718 696. 42-11

ТЪРСЯ шофьор, категория С, 0885 420 817. 13-11

НАБИРАМ сезонни работници в сферата на земеделието за гр. Долна Оряховица, 0887 227 011. 11-10

КОМПЛЕКС „Боаза“, гр. Елена, търси да назначи сервитьори, бармани, работник кухня, осигурен транспорт, брутна заплата 1000 лв., 0898 671 111. 10-9

ФИРМА „Таро комерс“ в бивша база Булгарплод търси работник в склад за хранителни стоки. Работата е постоянна. Телефон за контакти: 0897 921 964. 21-9

НАБИРАМ бармани, 0899 912 318. 10-8

НАБИРАМ готвачи, 0899 912 318. 10-8

НАБИРАМ готвач обедно меню, 0899 912 318. 10-8

НАБИРАМ миячка, 0899 912 318. 10-8

НАБИРАМ сервитьори/ки, 0899 912 318. 10-8

ПРОФЕСИОНАЛНО почистване търси работник до 40 г., постоянна работа, 800 лв. стартова заплата, 0886 790 999. 9-8

ФИРМА търси да назначи складов работник до 50 г., 0897 883 500. 11-7

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 50 г., 0897 883 524. 11-7

„ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ търси ОТЗ ресторант, сервитьори, камериерки, ВиК и ел. поддръжка, седмично заплащане, 0888 255 255. 10-7

МЕТАНСТАНЦИЯ набира персонал, 0889 206 022, 0888 314 731. 10-6

ФИРМА „ВТПГ-СТРОЙМАТ“ ООД, е един от лидерите в производството на тел и телени изделия в България. За нуждите на предприятието търсим да назначим служители и работници за работа в сферата на производството, като работа с машини, опаковане и разфасоване на изделия. Не се изисква предишен опит. Търсим отговорно отношение към работата, работливост и енергичност. За повече информация на място в производствената база или на телефони: 062/641 897 и 0884 641 839. 10-6

ТЪРСЯ персонал за ракиджийница, Дълга лъка, 0887 474 998, 0884 073 200. 21-5

“ЕВРОГОРИВО“ ООД, Горна Оряховица, търси оператори машина за производство на екобрикети. Постоянна работа, стартова заплата 800 лв. Предлагаме: трудов договор, всички законни осигуровки; дългосрочна сигурна заетост; Редовно заплащане на месечните възнаграждения; възможности за професионално развитие, ръст на заплата; професионално обучение, активно менторство, 0876 570 460. 5-4

ГЛЕДАМ болни, 0882 011 392. 5-4

ЛЕТЕН комплекс търси да назначи за сезонна работа сервитьори, помощник-кухня и спасител, 0898 416 715. 10-4

ПЕТЗВЕЗДЕН хотел в КК „Албена“ търси сервитьори, бармани, бар сервитьори за ресторант на свободна консумация. Предлагаме: 5-дневна работна седмица; възнаграждение 1000 лв. + процент от стокооборота, за контакти: 0885 510 585 – Христо Пенев. 10-2

ТЪРСЯ работници за довършителна работа в строителството, 0886 061 242. 6-2

ФИРМА в Горна Оряховица търси майстори на закуски, 0877 976 261. 2-2

ФИРМА в Горна Оряховица търси продавачка на закуски, 0877 976 261. 10-2

ФИРМА набира персонал, 0899 880 140.

ФИРМА търси да назначи на постоянен трудов договор зидаро-мазач, добро заплащане всяка седмица, 0899 816 342. 10-1

МАГАЗИН, денонощен, на автогара „Юг“, набира работници, тел. за връзка: 0898 447 581. 5-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-19

ПАРИ назаем, Горна Оряховица, 0894 590 074. 6-4

КРЕДИТ с отстъпка -50%, 0882 914 191. 18-2