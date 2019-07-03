Нов прокурор започва работа във В. Търново

Нов младши прокурор започва работа в Районната прокуратура във Велико Търново. Калина Гроздева встъпва в длъжност след спечелен конкурс и успешно завършване на деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието. Новият младши прокурор е родена в Русе. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г., когато придобива и юридическа правоспособност. Работила е като юрисконсулт и съдебен помощник в Апелативен съд Велико Търново. Докторант е по граждански процес във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.